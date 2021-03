La Fondation CDC présente son parcours de transformation numérique et d'automatisation en partenariat avec Celigo

La conversation virtuelle gratuite portera sur la manière dont l'organisation a modernisé ses processus commerciaux et soutenu les efforts de collecte de fonds de Crush COVID.

SAN MATEO, Californie, 15 mars 2021 /PRNewswire/ -- Celigo ( www.celigo.com ), le principal fournisseur de plate-forme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) pour les utilisateurs professionnels et techniques, a annoncé aujourd'hui qu'il organisera le 17 mars une présentation virtuelle gratuite de la Fondation CDC intitulée « Comment la Fondation CDC a modernisé et automatisé ses processus commerciaux » : Une histoire de transformation numérique ».

Outre la présentation du parcours de transformation numérique de la Fondation CDC, l'événement permettra également de recueillir des fonds pour la campagne Crush COVID de la Fondation.

« Nous sommes honorés d'accueillir et de soutenir la Fondation CDC avec cet événement », a déclaré Jan Arendtsz, fondateur et PDG de Celigo. « La façon dont la Fondation CDC a modernisé ses anciens systèmes et automatisé ses processus d'affaires grâce à l'intégration est un modèle pour toute organisation qui cherche à entreprendre une initiative similaire en cette période critique de transformation numérique. »

Malcolm James, responsable principal des technologies et des solutions commerciales à la Fondation CDC, expliquera comment la Fondation a abordé et exécuté avec succès l'automatisation de ses anciens processus, juste à temps pour gérer la multiplication par cinq des transactions dans le cadre de sa réponse à la pandémie COVID-19.

« La transformation opérationnelle est un objectif si commun et nécessaire de nos jours qu'il implique de nombreuses décisions critiques », a expliqué M. James. « Je suis enthousiaste à l'idée de partager l'histoire de notre parcours car je comprends ce que c'est que d'avoir ce désir de modernisation tout en ressentant le poids des défis que cela représente. »

La Fondation CDC, qui a collecté plus de 1,25 milliard de dollars depuis sa création en 1995 pour les centres de contrôle et de prévention des maladies, avait dépassé son niveau de dépendance à l'égard de processus essentiellement manuels et sur papier. Dans le cadre d'une importante initiative de transformation numérique, l'organisation a cherché à moderniser ses opérations à l'aide des meilleures solutions de cloud computing, telles que Salesforce, ADP, SAP Concur, Celigo iPaaS, et bien plus encore.

Les sujets abordés lors de ce débat informel seront les suivants :

Les défis auxquels sont confrontées les organisations en pleine croissance comme la Fondation CDC

Naviguer dans leur initiative de transformation numérique et choisir les bons outils basés sur le cloud computing

Le rôle central de l'intégration et de l'automatisation

Résultats, idées et meilleures pratiques basées sur l'expérience réussie

L'événement aura lieu le mercredi 17 mars, de 10 h à 11 h PDT. Les utilisateurs peuvent s'inscrire gratuitement sur cette page .

Pour aider à soutenir la Fondation CDC, visitez le site Crush COVID .

Pour en savoir plus sur Celigo, l'un des meilleurs logiciels de G2 pour 2021 , visitez Celigo.com pour commencer à intégrer gratuitement

À propos de Celigo

Celigo , la plate-forme d'intégration en tant que service ( iPaaS ) nouvelle génération conçue pour les professionnels de l'informatique et les utilisateurs professionnels, qui permet de connecter et d'automatiser facilement les processus de milliers d'applications. Nommé G2 Best Software for 2021 , Celigo permet aux utilisateurs de créer, de gérer et de transférer rapidement des intégrations complexes à l'échelle, ce qui nécessite moins de ressources informatiques et réduit le coût total de possession.

Pour plus d'informations, visitez le site www.celigo.com , et suivez Celigo sur YouTube , LinkedIn , et Twitter .

À propos de la Fondation CDC

La Fondation CDC est un organisme indépendant à but non lucratif et la seule entité créée par le Congrès pour mobiliser les ressources philanthropiques et du secteur privé afin de soutenir le travail essentiel de protection de la santé effectué par les centres de contrôle et de prévention des maladies. La Fondation a lancé plus de 1 200 programmes de protection de la santé et a collecté plus de 1,25 milliard de dollars depuis 1995 pour soutenir le travail du CDC au cours des deux dernières décennies.

