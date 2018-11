La fondation Commons signe un contrat pour un marché de chaînes de blocs soutenu par le gouvernement paraguayen

Le projet Golden Goose établira le plus grand centre de minage et d'échange international de cryptomonnaies au monde.

Exploitant l'une des centrales hydroélectriques les plus importantes au monde, le Paraguay a garanti un prix d'électricité stable sur 15 ans pour une fourniture d'énergie équivalant à un cinquième de celle de la Corée du Sud.

Le gouvernement du Paraguay a fourni cinq terrains de 10 000 m 2 (un total de 50 000 m 2 ) pour y construire les centres de minage et leurs infrastructures.

Les détenteurs de jetons du projet Golden Goose recevront chaque jour 30 % des bénéfices du centre de minage et 70 % des bénéfices issus des échanges.

Les participants au projet Golden Goose réaliseront des bénéfices de minage et seront payés quotidiennement en MicroBitcoin (MBC).

Le contrat vise à fournir aux cinq centres de minage (environ 50 000 mètres carrés) situés à proximité de la centrale hydroélectrique d'Itaipu, la plus grande centrale d'énergie propre du monde, un prix d'électricité stable sur une période de 15 ans, l'installation de réseaux Internet à haut débit et l'adoption de cadres juridiques pour toutes les entreprises liées au projet.

La centrale hydroélectrique paraguayenne affiche la plus grande production annuelle au monde d'électricité, soit 103,1 tétras watts.

« Seuls 10 à 20 % de l'électricité est produite à la centrale hydroélectrique d'Itaipu et consommée au Paraguay. Plus de 80 % de sa production d'électricité est exportée. Nous allons construire le plus grand centre de minage au monde au Paraguay en utilisant une énergie propre, abondante et peu coûteuse », a déclaré le président de la fondation Commons, Choi Yong-Kwan.

La fondation a affirmé que cet accord lui permettra de se concentrer sur le projet Golden Goose au Paraguay. Elle a également dévoilé un plan intégrant l'utilisation du MicroBitcoin (MBC), un projet open source auquel elle participe. Les participants au projet recevront 30 % des bénéfices générés par le centre de minage de cryptomonnaies et 70 % des bénéfices générés par les échanges internationaux de cryptomonnaies, et ce en MBC.

La fondation envisage de mener des préventes et des offres d'échange initial (en anglais, IEO) grâce au soutien du Paraguay en matière d'investissement et en base de l'accord commercial pour la création d'un centre de minage et d'échange international de cryptomonnaies.

La participation au projet est prévue sous différentes formes, notamment les préventes en MicroBitcoin (MBC), BTC (Bitcoin) et Ethereum (ETH).

« Nous allons créer un nouvel écosystème de classe mondiale grâce au projet Golden Goose, autrement dit le plus grand centre de minage et d'échange de cryptomonnaies au monde », a ajouté Choi Yong-Kwan.

« Le gouvernement paraguayen soutiendra activement le projet Golden Goose de la fondation Commons et accordera des avantages fiscaux en révisant la constitution », a déclaré le vice-président du Paraguay, Hugo Velazquez Moreno.

Ce projet constitue la première tête de pont qui permettra d'établir un écosystème de chaînes de blocs en Amérique du Sud.

