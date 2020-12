La Fondation EspeRare et Pierre Fabre s'allient pour développer et commercialiser un traitement innovant de la XLHED, une génodermatose rare, qui nécessite une prise en charge thérapeutique in utero

Selon les termes de l'accord, la Fondation EspeRare et le groupe Pierre Fabre mettront leurs savoir-faire respectifs en commun pour codévelopper le traitement ER-004. Pierre Fabre bénéficiera des droits mondiaux exclusifs pour le développement, la fabrication et la commercialisation du traitement.

La XLHED est une maladie génétique qui touche la structure de l'ectoderme, la partie la plus extérieure des trois couches germinales qui se forment pendant la vie embryonnaire et qui sont à l'origine du développement de la peau et des phanères. La protéine ER-004 constitue une thérapie in utero novatrice visant à remplacer la fonction de l'ectodysplasine-A1 (EDA1) endogène, une protéine essentielle au développement normal des structures ectodermiques chez le fœtus. ER-004 est une forme recombinante, soluble et humanisée de la protéine EDA1, qui est administrée par injections intra-amniotiques à un stade avancé du développement fœtal. Cette approche a déjà démontré un potentiel significatif en corrigeant la fonction des glandes sudoripares chez trois patients soumis à ce protocole par le professeur Holm Schneider à l'Hôpital universitaire d'Erlangen en Allemagne. Les premiers résultats ont été publiés dans les revues New England Journal of Medicine1 et British Journal of Clinical Pharmacology2, ainsi que dans la rubrique Research Highlights de Nature Medicine3.

« La Fondation EspeRare est enthousiaste à l'idée de collaborer avec le groupe Pierre Fabre et de développer conjointement ce programme très prometteur. Nous sommes convaincus qu'en travaillant de concert avec Pierre Fabre, nous serons en mesure de proposer un traitement innovant aux patients atteints de la XLHED et cela, dans le respect de nos valeurs centrées sur les besoins du patient », a déclaré Caroline Kant, directrice exécutive de la Fondation EspeRare.

« Nous sommes fiers de cette alliance avec la Fondation EspeRare en vue de développer une thérapie pour traiter une maladie particulièrement invalidante qui touche chaque année 500 nourrissons dans le monde. Ce projet illustre parfaitement la raison d'être du groupe Pierre Fabre : "Chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur" », a commenté Eric Ducournau, PDG du Groupe Pierre Fabre.

EspeRare, une fondation à but non lucratif spécialisée dans la recherche de traitements pour les maladies rares, et le groupe Pierre Fabre, un acteur reconnu dans le domaine de la santé depuis près de 60 ans, détenu par la fondation éponyme reconnue d'utilité publique, partagent un même engagement envers les patients et s'emploient à mettre leurs savoir-faire au service de la découverte de thérapies innovantes capables de transformer leur existence. Cet accord de collaboration est la concrétisation d'un objectif commun : développer des traitements pour les patients atteints de maladies rares pour lesquelles il n'existe aucune thérapie.

À propos de la XLHED

La XLHED est une maladie rare et invalidante qui touche environ 4 naissances sur 100 000, plus spécifiquement les garçons. Elle est causée par des mutations sur le gène EDA codant pour l'ectodysplasine-A1 (EDA1), une protéine signal impliquée dans le développement de l'ectoderme. L'absence de cette protéine fonctionnelle dans l'ectoderme se traduit par un développement anormal de l'épiderme, des glandes sudoripares, des glandes sébacées, des cheveux, de la cavité buccale et des glandes des muqueuses respiratoires. Cela peut entraîner dès la naissance des manifestations cliniques graves comme l'hyperthermie, des anomalies crânio-faciales et des infections respiratoires récurrentes qui nuisent à la qualité de vie des patients et de leurs proches.

Pour plus d'informations, consultez la page www.omim.org

À propos de la FONDATION ESPERARE

EspeRare est une fondation à but non lucratif créée en 2013 en Suisse. Elle a pour mission d'améliorer le quotidien des enfants atteints de maladies rares potentiellement mortelles. EspeRare propose une solution aux besoins médicaux non satisfaits de ces enfants en exploitant le potentiel des traitements existants. EspeRare s'appuie sur un modèle novateur alliant expertise pharmaceutique et investissements publics-privés philanthropiques dans l'optique de développer et de concrétiser ces thérapies abandonnées. Avec son approche unique orientée vers les patients en matière de développement de médicaments, EspeRare mobilise la communauté de patients à chaque étape du processus dans le but d'offrir aux enfants et à leurs familles un accès équitable à ces thérapies, ainsi que l'espoir d'un avenir meilleur.

Pour plus d'informations, consultez la page www.esperare.org

À propos de PIERRE FABRE

Pierre Fabre est le 2e groupe pharmaceutique privé français et le 2e laboratoire dermo-cosmétique mondial. Son portefeuille compte plusieurs franchises médicales (oncologie, dermatologie, soins pharmaceutiques) et de grandes marques dermo-cosmétiques (Eau Thermale Avène, Ducray, A-Derma, Klorane, René Furterer, Pierre Fabre Oral Care…). En 2019, son chiffre d'affaires a atteint 2,4 milliards d'euros, dont les deux-tiers ont été réalisés à l'international. Implanté dans le Sud-Ouest de la France, le Groupe emploie quelque 10 400 salariés dans le monde et détient des filiales et des bureaux dans 45 pays. Ses produits sont distribués dans plus de 130 pays.

Le groupe Pierre Fabre est détenu à hauteur de 86 % par la Fondation Pierre Fabre, reconnue d'utilité publique, et secondairement par ses collaborateurs à travers un plan d'actionnariat salarié.

En 2019, Pierre Fabre a fait évaluer sa démarche RSE par Ecocert Environnement selon la norme ISO 26000 du développement durable. Il a obtenu le niveau Excellence du référentiel ECOCERT 26000.

Pour plus d'informations, consultez la page www.pierre-fabre.com

