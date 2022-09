La Fondation Gates rend un vibrant hommage à quatre leaders en leur décernant le prix Goalkeepers Global Goals 2022 pour leurs efforts louables au profit du progrès pour tous

Radhika Batra (Inde), Zahra Joya (Afghanistan), Vanessa Nakate (Ouganda) et Ursula von der Leyen (Allemagne) sont primées pour leur travail extraordinaire en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies.

NEW YORK, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de sa campagne annuelle Goalkeepers, la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé aujourd'hui les lauréats de ses prix Goalkeepers Global Goals. La Fondation a reconnu le travail de quatre remarquables artisans du changement qui ont fait un énorme progrès vers les Objectifs de Développement Durable (ODD) dans leurs communautés et dans le monde entier :

Radhika Batra , cofondatrice de l'organisation à but non lucratif Every Infant Matters, dont la mission est de fournir des solutions de santé aux enfants défavorisés en Inde .

cofondatrice de l'organisation à but non lucratif Every Infant Matters, dont la mission est de fournir des solutions de santé aux enfants défavorisés en . Zahra Joya , une journaliste afghane ayant fondé et autofinancé Rukhshana Media, une agence de presse en ligne qui se consacre exclusivement à la couverture des questions touchant les femmes afghanes.

, une journaliste afghane ayant fondé et autofinancé Rukhshana Media, une agence de presse en ligne qui se consacre exclusivement à la couverture des questions touchant les femmes afghanes. Vanessa Nakate , militante ougandaise engagée en faveur de la justice climatique et fondatrice du mouvement Rise Up, basé en Afrique, et du projet Green Schools.

, militante ougandaise engagée en faveur de la justice climatique et fondatrice du mouvement Rise Up, basé en Afrique, et du projet Green Schools. Ursula von der Leyen , Présidente de la Commission Européenne.

Ces lauréats ont été présentés lors de la cérémonie de remise des prix Goalkeepers, à laquelle ont pris part de grandes personnalités dans le monde, des personnes influentes ainsi que des acteurs du changement, cérémonie animée par Tumelo Mothotoane, présentateur principal de la chaîne d'information sud-africaine eNCA. Parmi les présentateurs des prix figuraient la cofondatrice du Fonds Malala et lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, ainsi que l'artiste et fondatrice de l'île de la Licorne, Lilly Singh. La cérémonie a été marquée par des prestations spéciales de George the Poet et de Somi, chanteur et interprète nommé aux Grammy Awards.

« Bien que le monde soit loin d'être sur la bonne voie pour atteindre les objectifs mondiaux d'ici à 2030, il y a encore des raisons d'être optimiste. Nous avons vu comment l'ingéniosité et l'innovation humaines peuvent conduire à des percées qui changent la donne et à des progrès vers nos objectifs communs, et c'est exactement ce que nous constatons chez les lauréates du prix Goalkeepers Global Goals de cette année », a déclaré Blessing Omakwu, directrice des Goalkeepers. « Chacune d'entre elles nous montre comment les femmes ouvrent la voie en proposant des solutions innovantes pour faire évoluer les chiffres dans la bonne direction, afin que davantage de personnes puissent mener une vie saine et productive. »

Le Prix Global Goalkeeper 2022, remis par Bill Gates et Melinda French Gates, récompense un leader qui a fait progresser à l'échelle mondiale la réalisation des objectifs de développement durable. Cette année, le prix a été décerné à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a fait preuve de détermination en orientant la réponse de l'UE et celle du monde entier vers la pandémie de COVID-19, allant de la gestion de la crise aux efforts de rétablissement à long terme. Championne de la santé mondiale et de l'accès équitable, Mme von der Leyen a joué un rôle déterminant dans la création d'ACT-A, une collaboration mondiale visant à accélérer le développement, la production et l'accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre le COVID-19. Elle a déployé les efforts de l'Union européenne pour aider les pays à faible revenu à répondre à la pandémie de COVID-19 et à s'en remettre. L'UE s'est notamment engagée à verser un milliard d'euros pour renforcer les capacités de production en Afrique afin d'améliorer l'accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de santé. En juin 2020, lors du Sommet mondial sur les vaccins, Mme von der Leyen a également annoncé une nouvelle contribution de la Commission Européenne de 300 millions d'euros à Gavi, l'Alliance pour les vaccins. Ce montant est supérieur à la somme de toutes les contributions précédentes de l'UE à Gavi.

Le Prix Campagne 2022, remis par Malala Yousafzai, récompense une campagne qui a sensibilisé l'opinion publique ou bâti une communauté en incitant à l'action afin de produire un changement. Cette année, ce prix a été décerné à Vanessa Nakate, de l'Ouganda, pour son action visant à mettre en lumière les impacts disproportionnés du changement climatique, en mettant l'accent sur les inégalités que ce phénomène exacerbe, notamment pour les femmes et les filles en Afrique. Nakate est la fondatrice du mouvement Rise Up Climate, qui amplifie les voix des militants d'Afrique et du monde entier. Elle est également à l'origine du Green Schools Project, qui s'attaque à la pauvreté énergétique des écoles rurales en Ouganda axée sur des solutions économiques et durables afin d'équiper 24 000 écoles de panneaux solaires et de fourneaux écologiques. Nakate fait avancer l'ODD 4 : éducation, l'ODD 5 : égalité des sexes, l'ODD 10 : réduction des inégalités et l'ODD 13 : action en faveur du climat.

Le Prix Changemaker 2022, remis par Angelina Jolie, honore une personne qui a inspiré le changement sur la base de son expérience personnelle ou ayant une position de leader. Cette année, ce prix a été décerné à Zahra Joya, d'Afghanistan, pour son travail visant à faire en sorte que les histoires de femmes dans son pays soient rapportées et attirent l'attention du grand public. Joya est la fondatrice de Rukhshana Media, une agence de presse en ligne qui se consacre exclusivement à la couverture des questions qui touchent les femmes afghanes - la première agence de presse nationale de ce type. Joya fait avancer l'ODD 5 : égalité des sexes et l'ODD 16 : paix, justice et institutions fortes.

Le Prix Progress 2022, présenté par Lilly Singh, honore une personne qui soutient le progrès par le biais d'une initiative scientifique, technologique, numérique ou commerciale. Cette année, ce prix a été remis au Dr Radhika Batra, de l'Inde, pour son action en faveur de la lutte contre les inégalités en matière de santé en fournissant des solutions de santé de proximité aux enfants défavorisés. Batra a fondé Every Infant Matters alors qu'elle travaillait en tant que médecin résident dans un hôpital des bidonvilles de New Delhi. Depuis son lancement en 2017, l'organisation a sauvé 74 173 enfants de la cécité ; donné des vitamines prénatales à plus de 40 000 femmes défavorisées ; et fourni une éducation pour prévenir les inégalités entre les sexes et la stigmatisation de la tuberculose, du VIH/sida et de la cécité à plus de 65 000 familles. Batra fait avancer l'ODD 3 : bonne santé et bien-être et l'ODD 10 : réduction des inégalités.

L'annonce des lauréats du prix Goalkeepers Global Goals fait suite à la publication la semaine dernière, du sixième rapport annuel Goalkeepers, de la fondation Gates, intitulé "L'avenir du progrès" et rédigé par les coprésidents de la fondation, Bill Gates et Melinda French Gates. Malgré les revers importants causés par des crises mondiales qui se chevauchent, le rapport souligne les possibilités d'accélérer les progrès vers l'élimination de la pauvreté, la lutte contre les inégalités et la réduction des impacts du changement climatique. Dans leurs essais respectifs, Melinda French Gates et Bill Gates appellent à de nouvelles approches pour atteindre l'égalité des sexes et la sécurité alimentaire. Ils citent également les progrès spectaculaires réalisés dans la lutte contre l'épidémie de VIH/sida - une baisse de près de 60 % du nombre de décès annuels entre 2000 et 2020 - comme un exemple de ce qui peut se produire lorsque le monde investit dans des solutions à long terme et des approches innovantes pour résoudre des problèmes bien ancrés.

Pour en savoir plus sur les Goalkeepers Global Goals Awards, consultez le site www.gatesfoundation.org/goalkeepers/the-goalkeepers/awards/. Les biographies, portraits et films des lauréats des Goalkeepers Global Goals Awards de cette année peuvent être consultés ici. Les photos de l'événement sont disponibles ici.

