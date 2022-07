La Fondation Internet Society annonce un financement de 1,5 million de dollars américains pour promouvoir la résilience d'Internet

RESTON, Virginie, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La Fondation Internet Society a lancé une deuxième série de subventions dans le cadre de son programme de résilience, qui vise à aider les communautés à se préparer et à renforcer la résilience d'Internet lorsqu'elles sont confrontées à des événements indésirables. Ce financement soutiendra des projets visant à renforcer la résilience des réseaux dans les communautés sujettes à des catastrophes naturelles ou liées au climat, afin que ces communautés soient mieux à même de se préparer et de résister aux conséquences d'une catastrophe sur la connectivité Internet. Une connexion Internet résiliente est une connexion qui maintient un niveau de service satisfaisant en cas de défaillances et de problèmes de fonctionnement.

« La connectivité Internet devient un outil vital en cas de catastrophe, tant pour les personnes dans le besoin que pour celles qui répondent à l'urgence, a déclaré Sarah Armstrong, directrice exécutive de la Fondation Internet Society. Ces subventions nous permettent d'aider les communautés à réduire leur vulnérabilité et à renforcer leurs capacités et leur résilience pour faire face aux futures situations d'urgence. »

Voici quelques exemples des types de projets que la Fondation financera : soutien au développement de réseaux temporaires pour les interventions en cas de crise, protection des centres de données et des points d'échange Internet (IXP) contre les menaces environnementales, renforcement des câbles et/ou des stations sous-marines, et soutien aux fournisseurs de services Internet (ISP) pour la mise à niveau des infrastructures.

Parmi les organisations qui mettent actuellement en œuvre des projets dans le monde entier grâce au programme de subventions pour la résilience figurent Help.NGO, NetHope, Inc. et Télécoms Sans Frontières.

Le programme de résilience sera ouvert aux candidatures entre le 25 juillet et le 19 août. Des subventions d'un montant maximal de 500 000 dollars américains seront accordées pour des projets d'une durée maximale de 12 mois.

Pour plus de renseignements sur la subvention, y compris sur le processus de candidature, consultez le site https://www.isocfoundation.org/grant-programme/resiliency-grant-program/

À propos de la Fondation Internet Society :

La Fondation Internet Society a été créée en 2019 pour promouvoir l'impact positif d'Internet sur les citoyens du monde entier. Animée par notre vision d'un Internet pour tous, la Fondation défend nos idées et permet aux communautés de libérer le potentiel d'Internet pour relever les défis mondiaux en constante évolution. En mettant l'accent sur cinq domaines de programme , la Fondation accorde des subventions aux chapitres de l'Internet Society ainsi qu'aux organisations à but non lucratif et aux personnes qui se consacrent à fournir à tous un accès Internet ouvert, connecté au niveau mondial, sécurisé et digne de confiance.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1866485/Internet_Society_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Internet Society Foundation