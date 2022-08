LA FONDATION ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA ANNONCE LA PUBLICATION D'UN NOUVEL ARTICLE

L'article traite du rôle de la défense des droits dans la promotion d'une vision saine pour atteindre les objectifs de développement durable

DALLAS, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- OneSight EssilorLuxottica Foundation (la Fondation) est heureuse d'annoncer la publication d'un article évalué par des pairs, The Power of Advocacy: Advancing Vision for Everyone to Meet the Sustainable Development Goals(Le pouvoir du plaidoyer : Faire progresser la vision pour tous afin d'atteindre les objectifs de développement durable) dans l' International Journal of Public Health , une revue sociale indépendante de l' École suisse de santé publique .

OneSight Essilor Luxottica Foundation logo

L'article a été rédigé par des membres du Vision Impact Institute, qui a récemment rejoint la Fondation . Il examine les arguments en faveur de la promotion d'une bonne vision à l'échelle mondiale, tout en établissant un lien clair avec de nombreux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il s'appuie sur un examen critique de la bibliographie et propose de nouvelles perspectives pour la défense de la vision afin de réaliser des changements politiques importants.

« Un plaidoyer fondé sur des données probantes est essentiel pour faire de la bonne vision une priorité mondiale, a déclaré Eva Lazuka-Nicoulaud , auteure principale de l'article et cheffe, Plaidoyer et partenariats, Europe/Afrique, à la Fondation. Dans cet article, nous développons le lien entre une bonne vision et plus de la moitié des ODD. »

« Avec 1 personne sur 3 incapable de voir clairement, nous devons collectivement plaider pour des solutions à ce problème, a déclaré le professeur Kovin Naidoo, Responsable mondial, Plaidoyer et partenariats, OneSight EssilorLuxottica Foundation. En nous alignant sur la résolution des Nations Unies sur la vision : Vision pour tous : Accélérer l'action pour atteindre les objectifs de développement durable, nous définissons une nouvelle perspective pour le cadre et les principaux piliers du plaidoyer pour intensifier la réussite d'ici 2030. Nous postulons que la lutte contre la mauvaise vision à l'échelle mondiale peut répondre aux problèmes de pauvreté, de faim, d'éducation, d'équité entre les sexes, de croissance économique, d'action climatique et plus encore. »

La liste complète des auteurs de l'article est la suivante : Le professeur Kovin Naidoo, Eva Lazuka-Nicoulaud, Kristan Gross, Judith Marcano Williams et Andrea Kirsten-Coleman, tous récemment entrés à la Fondation.

À propos de OneSight EssilorLuxottica Foundation

OneSight EssilorLuxottica Foundation (anciennement Essilor Social Impact) est une organisation caritative enregistrée en France (fonds de dotation) reflétant l'engagement et les valeurs d'EssilorLuxottica pour éliminer les défauts visuels non corrigés en une génération. La fondation a été rebaptisée en 2022 pour rassembler les actions et investissements philanthropiques et de défense des droits d'EssilorLuxottica, notamment : Vision for Life, les Essilor Vision Foundations en Amérique du Nord, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Chine, Fondazione Salmoiraghi & Viganò en Italie, ainsi que les partenaires mondiaux de longue date de l'entreprise, OneSight et le Vision Impact Institute. Son siège social est situé au 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, France. https://onesight.essilorluxottica.com/

Contact :

Jeff Wallace

Directeur principal, Communications et sensibilisation

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1856723/OSEL_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Vision Impact Institute