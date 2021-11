La Fondation Rick Simpson annonce le lancement réussi du produit Rick Simpson Oil en Europe

Les dernières recherches portent sur les cellules liées aux cancers du poumon, de la peau, du sein, de la prostate, des ovaires, colorectal, spino-cellulaire, du cerveau, à la leucémie et à d'autres cancers. Les chercheurs tentent de comprendre le potentiel de la RSO à réduire les tumeurs, et comment elle peut empêcher les cellules cancéreuses de métastaser. D'autres recherches portent sur la Rick Simpson Oil et les propriétés de certains cannabinoïdes.