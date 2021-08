La Fondation Rybakov a organisé le premier événement en faveur du développement de la communauté scolaire et a été récompensée par les Stevie Awards pour avoir mené « la campagne marketing de l'année »

Le jury a évalué le format de ce « concours sans candidature ». Pour la compétition, un concept a été défini, et des attributs et une intrigue, élaborés. Les participants ont recueilli des cristaux tout en accomplissant différentes tâches, notamment : constitution d'une équipe, organisation d'une vente aux enchères ou recherche de commanditaires. Ce format a permis d'impliquer un plus grand nombre de personnes et de créer, par le biais de groupes, des collaborations entre des personnes qui se retrouvent souvent dans des camps opposés : parents et enseignants, élèves et personnel administratif. La compétition mettait l'accent sur le processus du jeu en tant qu'action d'apprentissage, et non en tant que compétition avec des résultats.

Les experts ont également noté la participation de publics complètement différents : des enseignants et directeurs d'école, des écoliers et leurs parents, des anciens élèves et des partenaires scolaires. Chaque équipe devait inclure ces différents rôles. La stratégie de communication du concours comprenait des campagnes pour chaque public cible. Par exemple, des « flash mobs », ces fameux « rassemblements éclair », ont été organisés pour les écoliers sur TikTok et Instagram.

Une autre caractéristique de la compétition a été particulièrement appréciée : l'utilisation d'outils technologiques. Les participants se sont inscrits à des messageries populaires et ont reçu des tâches et des cristaux de chatbot : plus de 10 000 messages avec le hashtag de la compétition ont été publiés, et les vidéos des participants sur TikTok ont été vues 4,2 millions de fois.

Citons le commentaire du jury des Stevie Awards : « Excellent travail pour donner accès à une éducation de qualité ! »

La Fondation Rybakov est une organisation russe, véritable plaque tournante du mouvement social mondial EdHeroes Social Movement, qui vise à changer le monde par l'éducation. Aujourd'hui, tout un chacun peut organiser des compétitions, comme le concours RSA, dans toutes les régions du monde en se joignant au EdHeroes Movement pour améliorer l'éducation à l'école.

Ekaterina Rybakova, cofondatrice et présidente de la Fondation Rybakov : « Il est inattendu, mais également logique, que notre projet éducatif ait été récompensée par les Stevie Awards et qu'il ait remporté le prix de « Marketing Campaign of the Year ». Aujourd'hui, il ne suffit pas de créer des projets utiles, il est important de les rendre attrayants, intéressants et créatifs. Et cette participation, en plus d'être bénéfique, apporte à tous des émotions joyeuses, permet à chacun d'élargir son cercle de connaissances et favorise le développement. Je suis persuadée qu'il s'agit d'une nouvelle tendance dans le secteur bénévole. Et je suis heureuse que le travail de notre équipe ait été remarqué comme l'illustration magistrale de cette tendance. »

La Fondation Rybakov est une organisation philanthropique, créée en 2015 par Ekaterina et Igor Rybakov en vue de développer l'éducation familiale.

