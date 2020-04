La Fondation Skoll annonce un nouveau don de 100 millions de dollars de Jeff Skoll pour lutter contre la COVID-19

« En 2019, la Fondation Skoll a octroyé 51,8 millions de dollars de subventions. Ces nouveaux engagements ont presque quadruplé le travail de l'organisation par rapport à l'année dernière », a déclaré son PDG, Don Gips. « Jeff nous donne les ressources, la vision et l'inspiration nécessaires pour courir à la fois un marathon et un sprint alors que nous faisons de notre mieux pour améliorer la situation lorsque nous le pouvons. C'est une mission que nous sommes profondément honorés de mener à bien. »

La Fondation Skoll destinera ce don de 100 millions de dollars à deux domaines prioritaires :

Les outils épidémiologiques, notamment les tests de dépistage de la COVID-19 et la recherche de contacts : le test de dépistage de la COVID-19 est un aspect essentiel de toute stratégie globale pour ramener les gens dans la société en toute sécurité, en particulier les tests sérologiques ou les autres tests permettant de déterminer si une personne a déjà été infectée et a développé des anticorps qui la rendent effectivement immunisée pendant une certaine période de temps. Les tests sérologiques devraient également être un élément fondamental pour développer un programme de don de sang permettant la collecte d'anticorps d'individus immunisés. Ces anticorps pourraient ensuite être utilisés comme traitement pour les patients qui combattent activement COVID-19.

La recherche de contacts permet une approche plus ciblée au moment de trouver les personnes infectées, de les isoler et d'identifier rapidement celles qui ont rencontré une personne infectée. L'équipe de Skoll est plongée dans les nouvelles recherches liées aux tests et à la recherche de contacts et elle investira dans des approches entrepreneuriales prometteuses dans ce domaine.

Les appareils respiratoires et autres équipements dans les pays à revenu faible ou intermédiaire : étant donné que de nombreux patients atteints de COVID-19 ont besoin d'une assistance respiratoire, les appareils respiratoires tels que les ventilateurs sont devenus parmi les appareils médicaux les plus recherchés aux États-Unis. Cependant, dans d'autres régions du monde, les ventilateurs ne sont pas la solution la plus efficace, car la grande majorité des patients n'a pas la possibilité de se faire soigner en milieu hospitalier traditionnel. Dans certains cas, des services de base tels que l'électricité ne sont pas disponibles. Des appareils respiratoires alternatifs répondant aux besoins médicaux des pays à faibles ressources sont nécessaires immédiatement. L'équipe de Skoll examine actuellement diverses nouvelles conceptions, ainsi que les problèmes de fabrication et de chaîne d'approvisionnement.

La Fondation Skoll finance activement la réponse à la pandémie de COVID-19 depuis janvier. Une liste complète des subventions octroyées à ce jour est disponible ici. Par ailleurs, la fondation offre un financement d'urgence ciblé à ses bénéficiaires qui ont le plus besoin de soutien, pour faire pivoter leurs modèles commerciaux et assurer la sécurité de leurs équipes et des personnes auxquelles ils viennent en aide. Pour en savoir plus sur la réponse de la fondation, cliquez ici.

Jeff Skoll a déclaré que ses contributions à des activités liées à la COVID-19 en 2020 pourraient atteindre un total de 500 millions de dollars et passeraient par diverses initiatives. Le travail de ses organisations collectives – la Fondation Skoll, Capricorn Investment Group et Participant – évoluera à mesure que les impacts de la pandémie seront mieux compris au cours des prochains mois.

« Il me semble que je suis particulièrement bien placé pour aider, compte tenu de la portée de mes diverses organisations dans les domaines de la pandémie, des activités à but non lucratif, des médias et des investissements », a déclaré Jeff Skoll dans une récente interview. « Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le virus et bien réfléchir à la manière dont nous retournerons à "une nouvelle normalité". Ce sera une normalité différente, mais une nouvelle normalité. Il est essentiel que nous prenions conscience que nous sommes tous dans le même bateau et que nous abordions ce défi en tant que communauté mondiale. »

À propos de la Fondation Skoll

Fondée par Jeff Skoll, la Fondation Skoll (The Skoll Foundation) cherche à susciter des changements à grande échelle en appuyant financièrement, en connectant et en mettant sur le devant de la scène les entrepreneurs sociaux et les innovateurs qui les aident à résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Le programme phare de la fondation est le Skoll Award for Social Entrepreneurship, un prix qui récompense l'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, le portefeuille de la fondation comprend 116 organisations et 144 entrepreneurs sociaux à travers le monde. Pour plus d'information, rendez-vous sur skoll.org.

