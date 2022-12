La Fondation Sopra Steria - Institut de France lance la 20e édition du Prix Entreprendre pour demain, un concours au service d'un numérique responsable

PARIS, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis 20 ans, à travers le Prix Entreprendre pour demain, la Fondation Sopra Steria – Institut de France récompense des projets qui mettent l'innovation numérique au service d'enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Aujourd'hui, la Fondation lance la 20e édition du Prix Entreprendre pour demain sur le thème « Quelles solutions numériques pour vivre dans un monde plus sobre, durable et solidaire ? », avec le soutien renouvelé d'Inès Leonarduzzi, fondatrice et présidente de Digital For The Planet[1].

Gestion des déchets, préservation de la biodiversité, réduction de l'impact carbone, mobilités durables, impacts de la crise climatique sur les populations vulnérables, lutte contre le gaspillage et la précarité énergétique, etc., nombreux sont les domaines dans lesquels la Tech peut être un levier positif de transformation du monde, à condition qu'elle soit pensée de manière sobre et solidaire. Avec le Prix Entreprendre pour demain, la Fondation Sopra Steria – Institut de France appelle les étudiants en écoles d'ingénieurs, de commerce ou en université, les jeunes diplômés et les jeunes entrepreneurs à imaginer des solutions numériques éco-responsables.

« En tant qu'acteur européen de la Tech, nous sommes convaincus chez Sopra Steria que le numérique a un rôle à jouer dans les défis que posent la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Pour cela, la sobriété dans la conception et dans les usages des outils numériques est indispensable, au même titre que l'emploi de solutions plus durables », explique Laurent Giovachini, Directeur général de la Fondation Sopra Steria-Institut de France et Directeur général adjoint de Sopra Steria. « A ce titre, nous sommes fiers de lancer la 20e édition du Prix Entreprendre pour demain de la Fondation Sopra Steria-Institut de France. Nous comptons sur les étudiants et les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain pour proposer des projets visant à faire du numérique un moteur pour l'innovation et un vecteur de progrès pour tous ! », conclut-il.

Cette année, pour fêter les 20 ans du Prix Entreprendre pour demain, la Fondation Sopra Steria – Institut de France ajoute une nouvelle catégorie : le Grand Jury décernera un « Prix Coup de cœur » à une équipe ayant proposé un projet intégrant une vision solidaire du numérique, associant dimension sociale et environnementale.

« Depuis 2003, près de 6000 étudiants et jeunes entrepreneurs ont participé au Prix Entreprendre pour demain avec un même objectif : mettre le numérique au service de l'humain et de l'environnement », déclare Dominique Lambert, Déléguée générale de la Fondation Sopra Steria-Institut de France. « Depuis, une dizaine de start-up et de structures de l'économie sociale et solidaire ont vu le jour grâce à notre accompagnement. Nous sommes impatients de découvrir les projets et les solutions innovantes que proposeront les candidats de cette nouvelle édition pour agir en faveur d'un monde plus sobre, plus durable et solidaire », ajoute-t-elle.

Pour la seconde année consécutive, les étudiants pourront compter sur le soutien et l'expertise d'Inès Leonarduzzi, fondatrice et présidente de Digital For The Planet, organisation internationale dont le but est de promouvoir l'écologique numérique.

« Je suis très heureuse et honorée d'être marraine du Prix Entreprendre pour demain pour la deuxième année consécutive. Le numérique est un outil fabuleux et il nous appartient, en tant que citoyens, de l'utiliser de façon vertueuse afin de réduire notre empreinte carbone », explique Inès Leonarduzzi, fondatrice et présidente de Digital For The Planet, auteure de "Réparer le futur, du numérique à l'écologie". « Les projets que nous avons reçus en 2022 étaient formidables d'inventivité et d'intelligence et je suis certaine que ceux que proposeront les étudiants et jeunes entrepreneurs pour cette 20e édition le seront tout autant », ajoute-t-elle.

20 ans de projets pour penser le numérique de façon durable et responsable

Depuis sa création en 2003, le Prix Entreprendre pour demain de la Fondation Sopra Steria-Institut de France a récompensé 2000 projets, parmi lesquels :

Insecta : lauréat de la catégorie « Etudiants » en 2022, Insecta accompagne les acteurs de l'entomoculture pour améliorer la production d'insectes grâce à l'intelligence artificielle, afin de réduire considérablement l'empreinte carbone de l'industrie agroalimentaire.

Osiris Agriculture : lauréat de la catégorie « Jeunes Entrepreneurs » en 2022, Osiris Agriculture a pour mission de mettre la robotique au service de la transition agroécologique européenne, en révolutionnant la gestion de l'eau et des fertilisants.

Clic&Moi : lauréat « Etudiants » en 2021, Clic&Moi vise à accompagner le plus grand nombre de personnes dans l'apprentissage du numérique au travers d'une plateforme favorisant le lien intergénérationnel.

H'ability : lauréat « Jeunes Entrepreneurs » en 2021 après avoir remporté le Prix Etudiants en 2019, H'ability propose une solution ludique de réalité virtuelle immersive conçue pour la rééducation fonctionnelle de personnes hémiplégiques.

FarmIA : lauréat de la catégorie « Etudiants » 2020, FarmIA est un « farmbot » qui, grâce à une intelligence artificielle (IA) associée à un robot agricole, améliore le rendement de la permaculture tout en minimisant les ressources utilisées.

Opopop : lauréat de la catégorie « Jeunes Entrepreneurs » en 2020 et startup solidaire fondée la même année, Opopop propose un service de colis réutilisables pour les acteurs du e-commerce afin de réduire la production de déchets dans le secteur.

Ezymob : lauréat du « Prix Etudiants » en 2019, Ezymob est un assistant personnel au service des personnes déficientes visuelles afin de les guider dans les transports en commun, en transformant les informations visuelles en informations auditives.

: lauréat du « Prix Etudiants » en 2019, Ezymob est un assistant personnel au service des personnes déficientes visuelles afin de les guider dans les transports en commun, en transformant les informations visuelles en informations auditives. Click&Say : Prix coup de cœur du jury en 2018, Click&Say est un outil d'aide à la communication destiné aux enfants atteints de troubles du langage.

Etudiants en écoles d'ingénieurs, de commerce ou en université, jeunes entrepreneurs en cursus ou récemment diplômés, peuvent soumettre leur projet numérique pour réduire l'impact environnemental des activités humaines jusqu'au 17 février 2023. La remise des prix aura lieu le 20 avril 2023.

Les équipes lauréates recevront une dotation financière de 10 000 € (catégorie « Jeunes entrepreneurs ») et de 5 000 € (catégories « Etudiants » et « Coup de cœur »). Elles bénéficieront aussi d'un soutien complet, sur le long terme, leur permettant de poursuivre le développement de leur projet : un accompagnement d'experts Sopra Steria sur la durée ; un accompagnement complet sur le projet et la méthodologie entrepreneuriale avec Vianeo, une méthodologie accélérée comprenant cinq étapes pour aller de l'idée au marché (d'une valeur de 13 000 €) ; un accès au Club des lauréats ; etc. Les lauréats de la catégorie « Jeunes entrepreneurs » seront également hébergés au sein de l'incubateur solidaire Planetic Lab pour une durée de six mois (d'une valeur de 18 000 €).

Pour en savoir plus sur le Prix Entreprendre pour demain, rendez-vous sur le site : https://www.fondationsoprasteria.org/prix-entreprendre-pour-demain.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

À propos de la Fondation Sopra Steria-Institut de France

La Fondation Sopra Steria-Institut de France, créée en 2001, met le numérique au service de l'humain et de l'environnement.

Abritée à l'Institut de France, elle soutient le développement de projets solidaires d'associations, facilitant le quotidien des publics fragilisés, grâce à l'innovation et à l'entrepreneuriat social. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation, de l'inclusion sociale et de la préservation de l'environnement. Elle récompense chaque année, avec le Prix Entreprendre pour demain de la Fondation Sopra Steria-Institut de France, des projets d'étudiants et de jeunes entrepreneurs qui mettent l'innovation numérique au service d'enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.fondationsoprasteria.org

