La Fondation Swarovski annonce les derniers bénéficiaires de la bourse Creatives For Our Future lors d'une réception au siège des Nations Unies

NEW YORK, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Suite à un appel à candidatures qui a enregistré plus de 230 dossiers de jeunes créatifs dans 52 pays du monde entier, la Fondation Swarovski, en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les partenariats, annonce la dernière cohorte et les défenseurs de la deuxième année de son programme Creatives for Our Future lors d'une réception spéciale au siège des Nations Unies à New York.

Les six lauréats, dont les domaines d'expertise s'étendent à la mode et aux textiles durables, à l'ingénierie, à la conception de produits et aux biotechnologies, ont été choisis pour leurs idées révolutionnaires et leurs approches novatrices, qui offrent de nouvelles méthodes pour relever les défis actuels que sont les inégalités sociales, le réchauffement climatique et la consommation et la production non durables. Ils se distinguent par leur engagement à faire progresser les 17 objectifs de développement durable définis par les Nations unies pour un monde meilleur.

La cohorte Creatives for Our Future de la Fondation Swarovski pour 2022 compte :

Noemi Florea | Designer et écrivain (États-Unis)

| Designer et écrivain (États-Unis) M. Hassamuddin | Ingénieur et éco-Innovateur ( Pakistan )

| Ingénieur et éco-Innovateur ( ) Joshua Ichor | Géoscientifique et entrepreneur ( Nigeria )

| Géoscientifique et entrepreneur ( ) Aradhita Parasrampuria | Chercheuse en design textile et matériaux durables (États-Unis)

| Chercheuse en design textile et matériaux durables (États-Unis) Florencia Valladares | Ingénieur en informatique (Chili)

| Ingénieur en informatique (Chili) Charlotte Werth | Designer textile et mode (Royaume-Uni)

Les lauréats recevront chacun une bourse de 20 000 €, associée à un programme éducatif en collaboration avec les meilleures institutions internationales, à un mentorat personnalisé et à des connexions de réseautage industriel avec les conseils de la Fondation Swarovski. Les promoteurs du programme, leaders dans leur domaine, s'engagent en tant que maîtres enseignants et mentors pour la cohorte dans le but de renforcer leur vision et de développer leurs pratiques afin de contribuer à un changement positif pour le bien public, l'environnement et la société.

Le mercredi 14 septembre, la Fondation Swarovski a célébré l'annonce des lauréats et des défenseurs du programme Creatives for Our Future lors d'une réception spéciale au siège des Nations Unies à New York, pendant la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cet engagement dans un réseau industriel de haut niveau est le premier du programme et offre une occasion unique à la cohorte de rencontrer une communauté de personnes partageant les mêmes idées et travaillant dans le domaine du développement durable, qui ont également un impact positif sur le monde.

