La fondatrice de YiduCloud, Gong Rujing, s'intéresse à l'avenir de la santé et des soins à Davos 2020

DAVOS, Suisse, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- « Nous nous concentrons tellement sur les "soins aux malades" et pas assez sur les "soins de santé". Notre mission est de proposer au public des soins personnels plus accessibles et abordables en faisant appel à l'intelligence artificielle et aux technologies des données », explique Gong Rujing, fondatrice et présidente de YiduCloud, une grande entreprise d'IA médicale en Chine. Elle était invitée à participer à la 50è réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos du 21 au 24 janvier.

Près de 3 000 des grands leaders mondiaux des milieux de politique, des affaires et de l'université se sont réunis à Davos et ont débattu sur le thème « Pour un monde cohérent et durable ».

Rujing a participé à une réunion-débat intitulée « Façonner l'avenir de la santé et des systèmes de soins » avec Winnie Byanyima, Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Directrice exécutive de l'ONUSIDA, Christophe Weber, PDG de Takeda Pharmaceutical, et Shobana Kamineni, vice-présidente exécutive d'Apollo Hospitals Enterprise. Cette réunion-débat a été animée par Helen E. Clark, ex-Premier Ministre de la Nouvelle-Zélande.

Le monde est confronté au vieillissement rapide de la population. En Chine, selon les prévisions du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, le nombre de personnes âgées devrait atteindre 400 millions d'ici à la fin de 2035. Comment leur procurer des services de soins de qualité et abordables devient l'une des plus grandes préoccupations pour les pays à travers le monde.

« Beaucoup doit être fait sur les infrastructures pour rendre les soins de santé plus abordables et accessibles à l'ensemble de la population », ajoute Rujing, qui a été désignée Young Global Leader en 2019 par le FEM.

« En faisant appel à l'intelligence artificielle et à la technologie des données, nous avons constaté des résultats très positifs au cours de ces dernières années en termes de mise au point de médicaments et de pratique clinique, ce qui a sensiblement accru l'efficacité des essais cliniques et de la gestion des patients », précise-t-elle.

Pionnier de l'IA médicale, YiduCloud croit en une vision « Intelligence des données, soins de santé verts » fondée sur sa plateforme de traitement et d'application des données. YiduCloud propose des solutions aux établissements médicaux et aux entreprises pharmaceutiques en vue d'améliorer la qualité et l'efficacité de leurs opérations, dans le but de créer un système de soins de haute qualité et durables.

YiduCloud s'est associée à des établissements académiques dans le but de créer des centres de recherche de l'IA médicale. Par ailleurs, elle a publié plus de 50 articles de grande qualité, dont certains ont été publiés dans les plus grandes revues médicales comme The Lancet Oncology et Nature Medicine.

