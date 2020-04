La Fondazione Internazionale Menarini crée une nouvelle bibliothèque « virtuelle » sur le Covid-19 à l'intention des médecins et des infirmières : il leur suffit d'un clic pour consulter les études choisies par Nobel Ignarro

FLORENCE, Italie, 17 avril 2020 /PRNewswire/ -- Créée par la Fondation internationale Menarini, la collection des publications scientifiques les plus distinguées et les plus influentes sur la Covid-19, sélectionnée et constamment mise à jour sous la direction du Prix Nobel de médecine Louis J. Ignarro, membre du Comité scientifique de la Fondation, est disponible sur le site www.en.fondazione-menarini.it. Unique en son genre et totalement libre d'accès, la bibliothèque permet aux professionnels de la santé du monde entier d'accéder facilement et rapidement à des données et informations vérifiées. Plus d'une centaine de publications sont d'ores et déjà incluses dans la bibliothèque en ligne, laquelle a également été enrichie d'interviews vidéo des principaux experts internationaux. Avec cette initiative, la Fondation Menarini poursuit sa mission de promotion de l'éducation scientifique et garantit à tous les professionnels de la santé la possibilité de se former et de se perfectionner en ligne. Les articles scientifiques sont rassemblés et classés dans une base de données facilement et rapidement accessible : un clic suffit pour consulter les études, toutes triées par thème : des essais en cours à l'épidémiologie, en passant par les cliniques ou encore les traitements et les directives officielles.