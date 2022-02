La Fondazione Menarini lanza su serie 'Diálogos más allá de las fronteras'

"Mi padre era originario de Torre del Greco y mi madre de Panarea. Se conocieron en Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial: mi inglés era muy pobre al principio y, como os podéis imaginar, mis padres no me podían ayudar mucho con la lectura y la escritura. Pero, afortunadamente, siempre he sido muy curioso, incluso a una edad temprana. La mía ha sido realmente la típica historia del sueño americano", comentó Louis Ignarro, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina "por su contribución al descubrimiento de los efectos de la molécula de óxido nítrico en el sistema cardiovascular".

Entre los grandes nombres que alberga la serie "Más allá de las fronteras", se encuentran Donna Strickland, ganadora del Premio Nobel de Física en 2018 por "invenciones revolucionarias en el campo de la física láser", y Tasuku Honjo, ganador del Premio Nobel de Medicina en 2018 por su investigación sobre cómo utilizar el sistema inmunitario como arma para combatir el cáncer. Sus estudios en el campo de la inmunoterapia, realizados junto a su colega James Allison, se consideran un hito en la lucha contra el cáncer.

Solo un clic y podrá escuchar la historia de Barry Marshall, quien se convirtió en ganador del Premio Nobel de Medicina en 2005 gracias a su descubrimiento del papel de Helicobacter Pylori en la enfermedad ulcerosa.

"Con este nuevo formato, queríamos crear una conversación informal con algunos de los grandes nombres de la investigación científica, muchos de los cuales son ganadores del premio Nobel, y poder explorar algunos aspectos de la vida personal de personas que, a través de sus estudios y determinación, han tenido un gran impacto en la vida de los pacientes y que incluso podrían inspirar a otros a seguir una carrera en el sector de las ciencias biológicas", explicó Lorenzo Melani, presidente y director científico de la Fondazione Internazionale Menarini.

Las entrevistas de vídeo están disponibles aquí: www.en.fondazione-menarini.it/Home/Dialogs-Beyond-Borders.

