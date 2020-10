La Fondazione Prada présente « Human Brains », un projet multidisciplinaire dédié aux études du cerveau

Les deux premières discussions se feront entre les intervenants suivants : le neuroscientifique Mavi Sanchez-Vives et le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, le neurologue Giancarlo Comi étant le modérateur de cette discussion ; et la neurobiologiste Eve Marder et le neuroscientifique Antonio Damasio, la neurologue et neuroscientifique Daniela Perani étant la modératrice. Ils exploreront les fondements biologiques de la conscience, des mécanismes neurofonctionnels à la base neurochimique et moléculaire, et ils continueront à analyser en profondeur de la connectivité comme substrat cérébral de la conscience et des techniques révolutionnaires qui permettent d'étudier le cerveau in vivo.

Deux discussions entre le neurolinguiste Andrea Moro et le psychologue cognitif Stanislas Dehaene seront modérées par le neurologue cognitif Jubin Abutalebi, tandis que l'anthropologue Ian Tattersall et le neuroscientifique Idan Segev seront modérés par la neuroscientifique Katrin Amunts. Ils examineront le concept de conscience en relation avec l'anthropologie, le rôle clé du langage et son lien avec la sphère émotionnelle et affective pour ensuite réfléchir sur l'évolution future de la recherche et sur les tentatives de créer des « machines pensantes ».

Le philosophe Michele Di Francesco et le psychiatre et neuroscientifique Giulio Tonoli seront les intervenants de la discussion finale, dont la journaliste scientifique Vivian Kasam sera la modératrice. Cet échange sera l'occasion déterminante de confronter différentes perspectives et approches à la question complexe de la conscience. Giancarlo Comi et Massimo Cacciari réfléchiront aux contributions de toutes les discussions précédentes.

La deuxième phase de « Human Brains », prévue pour 2021 sur le site de la Fondazione Prada à Milan, consiste en une conférence internationale accompagnée d'un projet d'exposition. Elle vise à comparer certaines des institutions internationales de neurosciences les plus prestigieuses sur les progrès de la recherche relative au vieillissement normal et pathologique de notre cerveau. En 2022, la Fondazione Prada de Venise accueillera une exposition, organisée par Udo Kittelmann en concertation avec le conseil scientifique. Cette exposition, consacrée aux études du cerveau, sera au cœur de la troisième phase du projet « Human Brains ».

