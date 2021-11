La France passe à la 31ème position du classement mondial des compétences en anglais d'EF

Une enquête mondiale menée auprès de plus de deux millions d'adultes révèle les tendances mondiales en matière de maîtrise de l'anglais

ZURICH, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- EF Education First a publié aujourd'hui l'édition 2021 de son indice de compétence en anglais (EF EPI). EF English Proficiency Index (EF EPI), en analysant les données de deux millions de personnes non natifs en anglais dans 112 pays et régions. À mesure que le niveau d'anglais s'améliore dans le monde, les Pays-Bas conservent leur place de numéro 1 avec une marge confortable. Les français quant à eux maintiennent leur niveau et restent dans la classe de compétence élevée devant l'Italie et l'Espagne.