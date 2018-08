La Fundación MoneyGram y Simon Says Give baten récord de Guinness World Records

BLOOMINGTON, Minnesota, 10 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- MoneyGram, empresa global líder que se dedica a los servicios de pagos y transferencias monetarias, anuncia con entusiasmo que la Fundación MoneyGram (MoneyGram Foundation) y la organización sin fines de lucro estadounidense Simon Says Give®, ¡han implantado un récord de Guinness World Records por llenar la mayor cantidad de mochilas con útiles escolares en ocho horas! Más de 1,000 voluntarios llenaron 8,000 mochilas durante el evento Simon Says Give High Five for Supplies® en Mall of America. Las mochilas se entregarán a niños necesitados de Minnesota.

El evento fue posible gracias a una donación de $50,000 que la Fundación MoneyGram efectuó a la organización Simon Says Give.

"La Fundación MoneyGram tiene el honor de apoyar la educación infantil al financiar las herramientas que los estudiantes necesitan para aprender y tener éxito en el aula", declaró Joann Chatfield, directora de Marketing de MoneyGram International.

Los empleados de MoneyGram en Minnesota también respaldaron la iniciativa al ofrecerse como voluntarios y celebrar una campaña de recogida de donaciones de nuevos útiles escolares antes del evento.

Esta es la segunda parte de la serie de eventos mundiales de la Fundación MoneyGram con el objetivo de apoyar la educación infantil y a la vez involucrar a empleados de MoneyGram mediante oportunidades para participar y retribuir a las comunidades donde viven y trabajan.

Acerca de la Fundación MoneyGram

MoneyGram estableció la Fundación MoneyGram en 2012 para ayudar a los niños de todo el mundo a obtener acceso a instalaciones educacionales y recursos de aprendizaje. Su misión está firmemente arraigada en la convicción de que la educación es la base de mejores oportunidades económicas, de familias más saludables y de la libertad y el empoderamiento del individuo. La Fundación MoneyGram centra su atención en inspirar a las mentes y mejorar vidas, y otorga fondos a organizaciones merecedoras con esta misión en mente. Para conocer más, por favor visite moneygramfoundation.org o conéctese con nosotros en Facebook.

Acerca de Simon Says Give

Simon Says Give es una organización sin fines de lucro fundada por Mandi Simon cuando ella tenía 8 años. Apoyamos a los niños que celebran a niños de cuatro maneras: celebraciones de cumpleaños para niños necesitados, oportunidades para el liderazgo juvenil, proyectos de pasión de cada sección y nuestra campaña anual High Five for Supplies. Simon Says Give ha tenido un impacto directo sobre más de 125,000 niños, y nuestra meta es tener un impacto sobre 2 millones para 2022. No podríamos lograrlo si no fuera por nuestros donantes y aliados estratégicos. Para conocer más, le rogamos visitar nuestro sitio web SimonSaysGive.org o conectarse con nosotros en Facebook.

Acerca de Guinness World Records

GUINNESS WORLD RECORDS (GWR) es la autoridad global sobre logros que representan récords. Publicada por primera vez en 1955, la emblemática edición anual del Guinness World Records ha vendido más de 141 millones de ejemplares en 21 idiomas y en más de 100 países. Además, el Guinness World Records: Gamer's Edition, cuya primera edición apareció en 2007, ha vendido más de 4 millones de ejemplares hasta la fecha.

Los programas televisivos mundiales de Guinness World Records llegan a más de 750 millones de televidentes al año, y más de 2.7 millones de personas se suscriben al canal de GWR en YouTube, cuyos videos han sido vistos más de 264 millones de veces al año. El sitio web de GWR recibe más de 19.8 millones de visitantes al año, y tenemos más de 14.3 millones de fans en Facebook.

La división de ventas comerciales de Guinness World Records presta servicios de consultoría personalizados a algunas de las principales marcas y agencias del mundo para ayudar a colocar la implantación de récords en el centro de sus campañas de marketing, programas de involucración de empleados y eventos en vivo y experienciales.

Acerca de Mall of America

Mall of America ha conquistado una reputación nacional por entretener a invitados. Desde espectáculos musicales y firma de libros por parte de celebridades hasta desfiles de moda, Mall of America es el Hollywood del Medio Oeste. Mall of America es uno de los principales destinos turísticos del país al igual que una de las marcas más reconocidas. Para conocer más, le rogamos visitar MallofAmerica.com o conectarse con nosotros en Facebook.

