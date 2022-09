La Fundación Ford proporciona $1.5 millones en fondos de emergencia a Puerto Rico

Los fondos de emergencia complementan más de $22 millones en financiación a Puerto Rico durante los últimos cinco años para la recuperación a largo plazo de la isla

NUEVA YORK, 28 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación Ford anunció hoy que proporcionará $1.5 millones en fondos de emergencia a Puerto Rico para apoyar los esfuerzos de recuperación tras el huracán Fiona. En alianza con organizaciones comunitarias y sin fines de lucro locales, la fundación apoya los esfuerzos filantrópicos y de promoción para los afectados por la tormenta. Esta contribución eleva el compromiso total de Ford con la recuperación a largo plazo en Puerto Rico a más de $22 millones desde 2017.

Las catastróficas inundaciones causadas por el huracán Fiona dejaron al 75 % de la población de Puerto Rico sin agua potable y a toda la isla sin electricidad, y no hay una estimación clara de cuando se restaurarán los servicios públicos. La peor parte del impacto de la tormenta afectó zonas del suroeste, donde aún hay 3,600 viviendas cubiertas por lonas azules desde el huracán María en 2017 y donde se produjo un terremoto de magnitud 6.4 en diciembre de 2019.

Aunque la crisis actual fue creada por el huracán Fiona, la gravedad de los daños está directamente relacionada con la respuesta lenta e ineficaz a los desastres anteriores.

"Hemos visto, en anteriores desastres naturales, que las desigualdades estructurales subyacentes tienen un impacto directo en los esfuerzos de socorro y recuperación, y las profundas inequidades se agravan aún más sin una intervención deliberada y significativa", señaló José García, director del programa Future of Work(ers) de la Fundación Ford. "Para que más de tres millones de habitantes de Puerto Rico no solo sobrevivan tras este desastre, sino que también se recuperen con dignidad, necesitamos un liderazgo coordinado e inversiones rápidas en todos los sectores, así como escuchar las necesidades de las comunidades más afectadas. No hay tiempo que perder".

"Desde María, Ford ha promovido iniciativas de financiamiento más audaces para apoyar la respuesta inmediata después de los desastres y los procesos de promoción y transformación a largo plazo. Tras cinco años de apoyo continuo, y ahora ante los desafíos sistémicos para Puerto Rico que Fiona saca a la luz, nos sentimos acompañados por esta Fundación", comentó Ariadna Michelle Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. "Exhortamos a otras fundaciones a considerar esta coyuntura como una oportunidad para dar un paso al frente y reimaginar cómo apoyar a los sobrevivientes. Si bien las necesidades básicas, por definición, son esenciales, también necesitamos recursos para pensar e implementar una estrategia de cara a las condiciones futuras y las posibilidades de las comunidades ansiosas por disfrutar de su derecho a quedarse y regresar a sus hogares y tierras, al igual que garantizar condiciones de vida dignas".

Las actividades de socorro se centrarán en cuatro áreas de mayor necesidad:

Será crítico contar con una sólida infraestructura cívica para la recuperación equitativa a corto y largo plazo de todas las personas que viven en Puerto Rico. Durante las secuelas del huracán María, la Fundación Ford y otros financiadores apoyaron iniciativas filantrópicas, legales, políticas y de organización esenciales que desde entonces se han puesto en marcha para apoyar la recuperación tras el huracán Fiona.

Las inversiones a largo plazo para promover la justicia social en Puerto Rico serán esenciales para abordar las desigualdades sistémicas que amenazan con socavar una recuperación equitativa de todos los habitantes de la isla.

A través de este financiamiento de emergencia, la fundación busca impulsar una inversión adicional hacia una recuperación equitativa y a largo plazo en Puerto Rico.

"Sin el apoyo de Ford, La Liga y nuestras iniciativas, no existirían, y las iniciativas que conectan a las municipalidades con las comunidades, así como con otros sectores, no estarían tan avanzadas. La investigación, capacitación o promoción que esas iniciativas han propiciado no habrían sido posibles de no contar con este apoyo", afirmó Cristina M. Miranda Palacios, directora ejecutiva fundadora de League of Puerto Rican Cities (La Liga). "La Fundación Ford es un gran ejemplo de cómo el sector filantrópico puede apoyar a las organizaciones centradas en el cambio sistémico, de manera directa y abierta, reconociendo los roles de cada sector y ayudándonos a conectar de una manera más transformadora. Insto a otras fundaciones y entidades a que miren el modelo de inversión de la Fundación Ford, que no solo es catalítico, sino que además respeta las realidades, necesidades y anhelos de las comunidades afectadas".

"Una vez más, el huracán Fiona ha sacado a la luz los desafíos sistémicos. Esto reafirma el propósito de Filantropía Puerto Rico de coordinar y alinear de manera estratégica la respuesta dentro del sector mediante la amplificación de las voces de las personas y comunidades más afectadas por el huracán", señaló Glenisse Pagán Ortiz, directora ejecutiva de Filantropía Puerto Rico. "Como coordinador del ecosistema filantrópico, Filantropía Puerto Rico continuará con la movilización, atención y liderazgo del crecimiento del sector social en todo el archipiélago. Alentamos a otras entidades de financiación a sumarse a las que ya están comprometidas en Puerto Rico para apoyar los esfuerzos esenciales que se realizan con el fin de abordar las desigualdades y el impacto de la recuperación durante este tiempo".

