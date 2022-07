LA FUNDACIÓN SWAROVSKI Y SU ASESORA, LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LAS ASOCIACIONES DE COLABORACIÓN, ANUNCIAN EL SEGUNDO AÑO DEL PROGRAMA MUNDIAL DE SUBVENCIONES PARA EMPODERAR A FUTUROS LÍDERES CREATIVOS EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Creatives for Our Future de la Fundación Swarovski comienza con una convocatoria abierta de cuatro semanas dirigida a todos los creativos del mundo que tengan entre 21 y 30 años de edad, y abarca disciplinas que van desde moda, diseño, arte, arquitectura, ciencia, tecnología e ingeniería, sin límite a los medios creativos. Los aspirantes exitosos tendrán gran interés, evidencias o un potencial ejemplar en el uso del proceso creativo para acelerar la concientización, las tecnologías o las soluciones para el desarrollo sostenible. La Fundación Swarovski tiene como objetivo atraer a un grupo diverso de aspirantes a nivel mundial y aportar nuevas voces y perspectivas al proceso creativo.

Los beneficiarios seleccionados recibirán apoyo financiero para avanzar en sus proyectos y diseñar nuevas vías para un mundo mejor. El financiamiento se combina con un programa educativo en colaboración con importantes instituciones internacionales, mentoría personalizada y relacionamiento con redes industriales bajo la orientación de la Fundación Swarovski. Los Promotores del programa participantes, todos ellos líderes en su campo, representarán la gama más amplia de disciplinas creativas, desde la moda y el arte hasta la tecnología y la ciencia.

A lo largo del programa, los beneficiarios recibirán apoyo para desarrollar las innovaciones y prácticas descritas en sus aplicaciones e impulsar el avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los beneficiarios exitosos serán invitados a Nueva York en septiembre de 2022 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas para su primera interacción en una red industrial de alto nivel, no solo con el fin de presentar el segundo año del programa Creatives for Our Future, sino también para que conozcan a sus compañeros participantes.

Puede encontrar más información sobre el programa, el proceso de postulación y las subvenciones en www.sfcreatives.org.

Las postulaciones de todo el mundo se aceptarán desde el 11 de julio hasta el 8 de agosto de 2022 (11:59 p. m., hora del meridiano de Greenwich). Los beneficiarios seleccionados y una lista completa de los Promotores del programa se anunciarán en septiembre de 2022 coincidente con la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Kit de prensa:

https://bit.ly/3ajr9MN

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oIYw5dAlFX0

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1862262/Swarovski_Foundation_Logo.jpg

FUENTE Swarovski Foundation

