La Fundación The Home Depot amplía sus iniciativas de formación técnica con el programa de becas Path to Pro

ATLANTA, 20 de mayo de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación The Home Depot amplía su iniciativa de $50 millones en torno a la formación técnica con el lanzamiento del programa de becas Path to Pro, cuyo objetivo es formar a las próximas generaciones de técnicos calificados.

El programa de becas concederá $250,000 en apoyo financiero para estudiantes de último año de secundaria y graduados que acaben de ingresar o estén matriculados en programas técnicos del área de la construcción.

Las becas serán otorgadas por el socio sin fines de lucro de la Fundación The Home Depot, la Fundación SkillPointe, y los adjudicatarios serán seleccionados según los siguientes requisitos:

El candidato debe ser estudiante de último año de secundaria, estar graduado o tener un diploma equivalente GED para asistir a una escuela de oficios acreditada del área de la construcción o un programa de educación postsecundaria en los Estados Unidos.

El candidato debe tener la intención de matricularse o estar matriculado en una escuela de oficios acreditada del área de la construcción o en un programa de educación postsecundaria en los Estados Unidos.

El candidato debe estar actualmente matriculado en una escuela de oficios acreditada del área de la construcción o en un programa de educación postsecundaria en los Estados Unidos.

Para obtener más información acerca del programa de becas Path to Pro de la Fundación The Home Depot y postular, por favor, visite www.myscholarship.app/home-depot-foundation.

"Durante los últimos tres años, hemos acercado a más de 15,000 jóvenes al mundo de los trabajos técnicos y hemos certificado a más de 5,000 para que trabajen en distintos oficios", sostuvo Shannon Gerber, directora ejecutiva de la Fundación The Home Depot. "A través del apoyo financiero que brindamos a los estudiantes, la ampliación de las becas para nuestros programas existentes y las interesantes nuevas alianzas orientadas a fomentar la igualdad social mediante la preparación laboral, nuestro compromiso de abastecer las filas de mano de obra calificada es más sólido que nunca".

Actualmente, la creciente carencia de mano de obra en el sector de la construcción cuenta con casi 300,000 ofertas laborales con ingresos competitivos. El programa de becas Path to Pro fue diseñado con la intención de ayudar a reducir la carga financiera de los estudiantes que ingresen a los programas de formación técnica y a la vez prepararlos para los diversos rumbos profesionales disponibles.

Hace poco este mes, la Fundación The Home Depot concedió $30,000 en becas para el Día Nacional de la Firma de SkillsUSA a fin de celebrar a los estudiantes que eligieron seguir una carrera técnica.

Acerca de la Fundación The Home Depot

La Fundación The Home Depot trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $375 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 50,000 hogares e instalaciones de dicho grupo. La Fundación se comprometió a invertir USD 500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para obtener más información acerca de la Fundación The Home Depot, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de la Fundación SkillPointe

La Fundación SkillPointe existe para ayudar a crear un futuro donde las carreras técnicas sean celebradas y retribuidas, y para reducir la carencia de técnicos calificados en Estados Unidos. La Fundación brinda apoyo a personas que deseen emprender carreras que no requieran un título universitario de 4 años mediante la adjudicación de becas para estudiantes que se matriculen en escuelas comunitarias y escuelas de oficios. La organización está asociada con SkillPointe.com, un recurso líder que ofrece orientación en torno a las mejores profesiones calificadas, alternativas de formación y ofertas laborales a nivel local.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/403438/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation

Related Links

http://www.homedepotfoundation.org



SOURCE The Home Depot Foundation