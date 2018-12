La fundación We Are All Human emite una declaración sobre la posibilidad de que Julian Castro se postule a la presidencia de los Estados Unidos en 2020

NUEVA YORK, 12 de diciembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La fundación We Are All Human, entidad no lucrativa dedicada a la equidad, la diversidad y la inclusión, hizo la siguiente declaración en torno al anuncio pronunciado hoy por Julian Castro respecto de sus intenciones de postularse a la presidencia de los Estados Unidos en los comicios de 2020:

"La posibilidad de que Julian Castro lance una campaña como candidato presidencial será un importante catalizador para la comunidad hispana estadounidense a medida que la ciudadanía hispana y latina se consolida como una voz destacada en los comicios de 2020", dijo Claudia Romo Edelman, fundadora de We Are All Human. "La ciudadanía hispana y latina desea lo mismo que sus pares estadounidenses: acceso a educación, a oportunidades y a participar y verse representada en el proceso político. Somos más de 55 millones, somos fuertes y estamos listos para que líderes como Julian Castro influyan en la política cotidiana de los Estados Unidos".

El 10 de diciembre, Castro se dirigió a un grupo de más de 300 líderes hispanos y latinos estadounidenses provenientes del mundo de los negocios, la política, las políticas públicas y los medios noticiosos en el marco de la primera Cumbre de Liderazgos Hispanos de We Are All Human en las Naciones Unidas. Varias docenas de ponentes, entre ellos Castro, participaron en una jornada completa de trabajo diseñada para iniciar el proceso de desarrollo de una agenda común para la comunidad hispana en los Estados Unidos. El voto de quienes asistieron definió tres prioridades: acceso a educación, educación financiera y mejora de la imagen de la comunidad hispana.

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una fundación dedicada a promover la agenda a favor de la equidad, la diversidad y la inclusión.

En octubre de 2018, We Are All Human presentó los resultados de su Estudio de Opinión Hispana sobre el panorama de la comunidad hispana/latina en los Estados Unidos al explorar cuestiones de política, negocios, educación y valores personales. Zeno Group , empresa internacional de comunicaciones, llevó a cabo el Estudio de Opinión Hispana en línea del 15 al 19 de septiembre de 2018 y encuestó a más de 2,500 personas hispanas/latinas de al menos 14 años a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

Si desea más información visite www.WeAreAllHuman.org.

