La galerie NFT BCA ouvrira ses portes à Shanghai le 24 décembre.

En mars 2021, BCA a organisé la « Virtual Niche », la première exposition de crypto-art au monde à l'UCCA Lab. En avril, BCA a organisé la « Crypto Migration : A Journey to Post-digital Microworld », projet éducatif d'art cryptographique, avec Tsinghua x-lab et l'Académie centrale des beaux-arts (CAFA). En mai, il a lancé le Global Young Digital Art Scholarship Program du BCA. En juillet, le BCA a organisé l'exposition en ligne NFT « Al Colosseo », exposant des œuvres remarquables de grands artistes et partageant avec le public et les collectionneurs des perspectives de marché pionnières. En outre, en septembre, BCA a collaboré avec Punk.China pour exposer le « Manuel illustré des cryptopunks chinois » lors du 2021 China Blockchain Industry Summit. BCA a également exposé des œuvres NFT à WWART Expo Shanghai 2021.