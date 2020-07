La gamme d'EPI de Daddybaby incluse dans la liste des produits autorisés à l'exportation du ministère du Commerce chinois

Également appelée liste blanche du ministère du Commerce, il s'agit d'une liste d'entreprises dont le ministère a confirmé qu'elles étaient qualifiées pour exporter cinq catégories de matériel de prévention des épidémies, dont les nouveaux réactifs de détection du coronavirus, les masques médicaux et les combinaisons de protection médicale. Pour être inscrites sur la liste blanche, les entreprises intéressées doivent suivre le processus de certification de la FDA des États-Unis ou de marquage CE de l'UE pour les dispositifs médicaux, et satisfaire aux conditions d'entrée sur les marchés étrangers qu'elles ont ciblés.

Le ministère chinois du Commerce a annoncé précédemment que depuis le 1er avril, les exportations chinoises de matériel de prévention des épidémies ont connu une augmentation significative. En réponse à cette augmentation, le porte-parole du ministère du Commerce a déclaré que le gouvernement chinois travaillera constamment à renforcer le contrôle de la qualité ainsi qu'à mettre de l'ordre et de la discipline sur le marché afin de fournir des matériaux qualifiés de prévention des épidémies aux marchés mondiaux tout en essayant de répondre à la demande croissante de la communauté internationale pour de tels matériaux.

Selon l'annonce faite le 25 avril par le ministère du Commerce, l'administration générale des douanes et l'administration d'État pour la régulation du marché, les entreprises de production et d'exportation de fournitures médicales qui ont obtenu des certifications ou des enregistrements de normes étrangères sont tenues de présenter des déclarations électroniques ou écrites au moment du dédouanement, promettant que leurs produits répondent aux normes de qualité et aux exigences de sécurité du pays ou de la région de destination. Les douanes chinoises accorderaient le dédouanement selon la liste blanche du ministère du Commerce. L'inclusion de Daddybaby dans la liste blanche signifie également que les masques non stérilisés de l'entreprise ont obtenu des douanes le « passeport d'exportation » comme matériel de prévention des épidémies.

Daddybaby a terminé la procédure d'enregistrement auprès de l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Les informations sur l'entreprise sont disponibles en effectuant une recherche sur le site Web de la MHRA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1199935/image_5000666_8411280.jpg

SOURCE Daddybaby