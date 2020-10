La Global Cyber Alliance fournit une boîte à outils de cybersécurité pour les journalistes

Les membres des médias disposent désormais de ressources et d'outils pour sécuriser leur travail

WASHINGTON, le 15 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la Global Cyber Alliance (GCA) a publié la boîte à outils de cybersécurité pour les journalistes de la GCA lors de la conférence 2020 de la Online News Association (Association des acteurs de l'information en ligne). La boîte à outils est une ressource gratuite et opérationnelle visant à aider les journalistes, les organismes de surveillance et les petites salles de rédaction à renforcer leurs pratiques en matière de cybersécurité. Cette année, les journalistes sont confrontés à des problèmes plus complexes que jamais. La prise de contrôle d'un compte ou un autre type d'attaque en ligne ne feraient que rendre ces problèmes encore plus difficiles à résoudre. Afin de leur offrir une certaine tranquillité d'esprit, la GCA a rassemblé un ensemble d'outils que les journalistes peuvent utiliser pour protéger leur présence en ligne, en veillant à ce que leur travail reste sous leur contrôle et à préserver la confiance du public grâce à la gestion de la réputation.

La boîte à outils de cybersécurité pour les journalistes de la GCA s'adresse aux professionnels qui dépendent de leurs propres appareils, qu'ils soient en free-lance, qu'ils travaillent pour de petites institutions ou qu'ils passent beaucoup de temps sur le terrain. Il s'agit de reconnaître à la fois la direction qui a été prise par ce secteur et les risques en évolution rapide auxquels sont exposés les médias en ligne. Les organismes de surveillance, tels que ceux qui travaillent avec des sources vulnérables ou qui gèrent de grandes quantités de données sensibles, peuvent également bénéficier des outils disponibles dans la boîte à outils. Les outils gratuits incluent le chiffrement des données, la configuration des sauvegardes automatiques, les communications sécurisées, et plus encore.

La boîte à outils est accompagnée des principales recommandations formulées par le Center for Internet Security, le National Cyber Security Centre britannique et le Cyber Security Centre australien Ces directives mondiales fournissent le plan directeur de l'organisation de la boîte à outils et de la sélection des outils inclus. Pour soutenir l'adoption et l'utilisation de la boîte à outils, la GCA a également mis à disposition un forum communautaire dans le cadre duquel les membres de la communauté journalistique peuvent poser des questions, partager des difficultés et des expériences, proposer des solutions et interagir entre eux et avec les experts en cybersécurité de la GCA.

« Pour atteindre la mission de la GCA qui vise à réduire les cyberrisques, nous œuvrons pour unir les communautés et mettre à l'échelle des solutions de cybersécurité. La boîte à outils de cybersécurité pour les journalistes de la GCA reflète cette approche : au cours de la dernière année, nous avons mis sur pied et engagé un groupe consultatif et organisé des séances d'écoute avec un groupe diversifié de journalistes. Ces discussions ont apporté une contribution essentielle à la boîte à outils et au lancement d'aujourd'hui, dont l'importance est critique en cette année 2020 particulièrement tumultueuse. Nous sommes très reconnaissants envers le soutien de Craig Newmark Philanthropies et des membres de notre groupe consultatif, dont les contributions ont été des éléments essentiels pour nous aider à arriver jusqu'à cette journée. » (Megan Stifel, Directrice générale, Amériques, et Directrice du Craig Newmark Philanthropies Trustworthy Internet and Democracy Program.)

Le soutien apporté pour la mise en œuvre de cette boîte à outils provient de Craig Newmark Philanthropies dans le cadre d'un portefeuille croissant d'initiatives visant à renforcer la confiance envers Internet et la démocratie.

« Au lycée, mon professeur d'histoire m'a dit un jour qu'une presse fiable était le système immunitaire de la démocratie. Alors que de plus en plus d'informations sont lues en ligne, les journalistes doivent maintenir leur cyber-hygiène. Citation de Craig Newmark, Fondateur de Craigslist et Craig Newmark Philanthropies. « Nous vivons une période critique pour la vérité. Nous devons tous rester vigilants, mais j'encourage tout particulièrement les journalistes à utiliser cette boîte à outils et à préserver l'intégrité du quatrième pouvoir », a déclaré M. Newmark. « La Global Cyber Alliance a fait ses preuves en aidant les secteurs critiques à protéger ce qui est important, et je suis fier de continuer à soutenir leurs efforts. »

« Dans le monde en évolution rapide des cybermenaces, les journalistes sont confrontés à une tâche ardue : comment se protéger eux-mêmes et leurs sources, tout en recueillant et en communiquant des informations critiques. Nous avons vu les dommages causés par des acteurs malveillants aux organisations spécialisées dans l'actualité, quelle que soit leur taille. Repousser ces agressions peut être très frustrant et la boîte à outils de la GCA présente une approche méthodique, étape par étape, pour bloquer les attaquants avant qu'ils ne frappent », a déclaré Joie Chen, ancienne journaliste de CNN.

« Les journalistes sont constamment menacés – et beaucoup n'ont pas accès au soutien fourni par les grandes organisations. L'initiative de la GCA ne pourrait guère être plus opportune, et je ne doute pas qu'elle apportera une énorme contribution à l'atténuation de ces menaces et au soutien du journalisme », a déclaré Martin Turner, PDG, Full Frame Technology, ancien journaliste de la BBC.

La boîte à outils de cybersécurité pour les journalistes de la GCA est disponible sur : https://gcatoolkit.org/journalists .

À propos de la Global Cyber Alliance

La Global Cyber Alliance (GCA) est un effort international intersectoriel dédié à l'élimination des cyberrisques et à l'amélioration de notre monde connecté. Nous accomplissons notre mission en unissant les communautés mondiales, en mettant en œuvre des solutions concrètes, et en mesurant leurs effets. La GCA, un 501(c)(3) aux États-Unis et un organisme à but non lucratif au Royaume-Uni et en Belgique, a été fondée en septembre2015 par le bureau du procureur du district de Manhattan, la police de la ville de Londres et le Center for Internet Security. Pour en savoir plus, visitez www.globalcyberalliance.org.

À propos de Craig Newmark Philanthropies

Craig Newmark Philanthropies a été créé par le fondateur de Craigslist, Craig Newmark, pour soutenir et connecter les gens et mettre en place un large engagement civique. Cette fondation permet de faire progresser les gens et les organisations de base qui agissent dans des domaines incluant le journalisme fiable et l'écosystème de l'information, la protection des électeurs, la diversité des genres dans la technologie, ainsi que les anciens combattants et les familles de militaires. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.CraigNewmarkPhilanthropies.org

