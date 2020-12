La Global Korea Convention met en lumière les réalisations de Séoul en matière de coopération internationale

La cérémonie d'ouverture de l'édition 2020 de la Global Korea Convention, qui dure trois jours, a eu lieu dans l'établissement The K Hotel Seoul. Une trentaine de dignitaires participent à l'événement, dont Angel Gurría, secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques, Chung Sye, premier ministre, et Park Byeong-seug, président de l'Assemblée nationale.

Plusieurs dizaines de ministères et d'institutions publiques présenteront différentes expériences portant sur la diplomatie publique et la coopération internationale depuis l'indépendance de la Corée en 1945, ainsi que les efforts déployés pour poursuivre une diplomatie publique axée sur la paix, les droits de la personne, la démocratie et les valeurs permettant le développement durable de l'humanité.

Le forum mettra particulièrement en lumière les expériences riches et diverses de la Corée du Sud en tant que seul pays au monde qui est passé du statut de bénéficiaire d'aide à celui de donateur.

Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Sye a livré un message de félicitations par vidéo et l'ancienne première ministre de Norvège, Gro Harlem Brundtland, a prononcé une allocution portant sur « la coopération internationale pour la paix mondiale et le développement durable ».

Une « déclaration sur la vision » a également été annoncée lors de la cérémonie d'ouverture, présentant la vision de l'avenir de la Corée du Sud en tant que leader mondial contribuant à la paix, à la prospérité et au développement durable à l'échelle internationale.

Dans cette déclaration, il était souligné qu'en « adoptant une valeur fondamentale comme le "multilatéralisme inclusif", la Corée fait un premier pas en avant pour créer une nouvelle vague de coopération à la recherche de la paix mondiale, de la prospérité commune et du développement durable ».

Les organisateurs et les hôtes ont affirmé que les efforts de Séoul pour vaincre la pandémie de coronavirus, surnommés « K-Quarantine », ainsi que l'initiative « New Deal » coréenne visant à stimuler la croissance économique et la création d'emplois grâce aux projets numériques et écologiques feront l'objet de discussions approfondies pendant l'événement.

Lors d'un événement spécial, le ministre des Océans et de la pêche Moon Seong-hyeok interrogera par vidéoconférence des chercheurs coréens stationnés à la deuxième base antarctique du pays, une station baptisée Jang Bogo.

En raison du coronavirus, tous les programmes seront diffusés en direct sur le site Web du congrès (globalkoreaconvention.kr).

