LA GOLDEN TRAIL SERIES LLEVA A LOS MEJORES TRAIL RUNNERS DEL MUNDO A NORUEGA

6 de agosto de 2022, Salida 11:00, 25 KM, 1,700 M D+

STRANDA, NORUEGA

ANNECY, Francia, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Por primera vez en su historia, la Golden Trail World Series ha decidido darse cita en un país nórdico. La 3ª ronda de la copa del mundo de trail running se disputó este fin de semana en la Stranda Fjord Trail Race. Una carrera exigente física y técnicamente que motivó a los mejores atletas del mundo a participar en esta etapa escandinava.

The best trail runners in the world have rubbed shoulders at the terrible Nordic terrain! (©Philip Reiter)

"Poner de relieve el trail running en Noruega"

Anders Kjaerevik (equipo Salomon, Noruega), que vive a pocas horas de Stranda, esperaba con impaciencia esta etapa noruega. Para él, la llegada de la GTWS a su país es una verdadera oportunidad para el desarrollo del trail running local. "¡Hay que celebrarlo! Cuando supe que iba a haber una etapa en Noruega, no lo podía creer. El trail running no es muy popular aquí, ya que todo suele girar en torno al esquí de fondo. Sin embargo, tenemos muy buenos corredores, no hay más que ver a Stian Angermund (ganador de la GTWS 2021). Pero pocos intentarán medirse con los mejores europeos, porque requiere mucha logística y no tienen tiempo para gestionarlo todo con los viajes. Creo que tener un evento de tal magnitud capaz de congregar a los mejores corredores ayudará a poner de relieve y acrecentar el trail running aquí. Espero que la Golden se quede varios años más, sobre todo porque tenemos las rutas perfectas".

Lo mismo piensa Jonathan Albon (equipo The North Face, Gran Bretaña), que se mudó a Noruega hace más de 7 años y ganó la carrera gracias, esencialmente, a su gran conocimiento del terreno. "Decidí participar en la carrera una semana antes de que se disputara, diciéndome que no podía perdérmela cuando los mejores corredores acudirían a Noruega. Ha sido una gozada verlos aquí, a pesar de que se requieren claramente diferentes cualidades porque los senderos son muy técnicos. El resultado es que se ha dado mayor visibilidad local a este deporte, y eso está bien".

20 nacionalidades en el top 50

Cuando vemos entrar en la línea de meta a los 50 mejores corredores encontramos hombres y mujeres de 20 nacionalidades, lo que demuestra que la Golden Trail Series está consiguiendo uno de sus objetivos: reunir en cada etapa a los mejores atletas del mundo. Podemos ver corredores europeos, por supuesto, pero también de Estados Unidos, México, Colombia, Marruecos, Australia o Nueva Zelanda. Incluso podría ser aún más cosmopolita en la final de Madeira, donde podrían clasificarse otros atletas (como los de África). "Creo que esto se debe a que la Golden ha logrado alcanzar un buen compromiso que atrae a todos los atletas, evitando la multiplicación de series y la dilución del nivel, afirma Anders Kjaerevik. Es una gran apuesta y un gran logro, por eso hay tantos atletas que desean participar".

Encadenamos con Suiza

Apenas sin tiempo para celebrar las victorias de Jonathan Albon y Sophia Laukli (equipo Salomon, Estados Unidos) en Stranda, la Golden Trail World Series ya pone rumbo a la siguiente etapa en Suiza: Sierre-Zinal. Próxima cita el 13 de agosto para la 4ª ronda.

Resultados

Hombres

JONATHAN ALBON (GBR – THE NORTH FACE): 02:24:02 MANUEL MERILLAS (ESP – SCARPA): 2:26:45 BART PRZEDWOJEWSKI (POL – SALOMON): 2:26:59 FREDERIC TRANCHAND (FRA – SCOTT): 2:27:40 DAVIDE MAGNINI (ITA – SALOMON): 2:29:48

Mujeres

SOPHIA LAUKLI (EE.UU. – SALOMON): 2:57:36 ÉLISE PONCET (FRA – SIDAS X MATRYX): 3:00:13 EMELIE FORSBERG (SUE – NNORMAL): 3:01:34 BLANDINE L'HIRONDEL (FRA – EVADICT): 3:01:50 SARA ALONSO (ESP – SALOMON): 3:03:52

Accede a todas las clasificaciones de la Stranda Fjord Trail Race 2022 aquí:

https://live.eqtiming.com/58214#result:216250-1-1165745-1-1-

Accede a la clasificación general de la Golden Trail World Series 2022 aquí: https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm

Fotos y elementos de prensa disponibles

Contraseña: GTWSpress2022

Respete los copyrights @GoldenTrailSeries | @"nombre de la carrera" | @"nombre del fotógrafo"

Golden Trail TV: goldentrailseries.com/gttv/

Sitio Internet: goldentrailseries.com

Facebook: Golden Trail Series

Instagram: Golden Trail Series

YouTube: Golden Trail Series

E-mail: [email protected]

Contacto: [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1875884/Golden_Trail_Series.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1819208/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpg

SOURCE Golden Trail Series