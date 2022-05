LA GOLDEN TRAIL WORLD SERIES VEUT AMENER LE TRAIL RUNNING À LA TV !

Le trail running a connu un essor spectaculaire depuis une quinzaine d'années. Si spectaculaire que le sport a vu fleurir de nombreux circuits privés à travers le monde. Entre les courtes distances et l'ultra, les circuits nationaux et les circuits privés, il a été un temps compliqué de s'y retrouver. « On ne comprenait plus très bien qui faisait quoi, et surtout le niveau des athlètes était dilué entre tous ces circuits ce qui empêchait les meilleurs du monde de s'affronter » explique Grégory Vollet. C'est pour pallier ce problème qu'il a eu l'idée de lancer la Golden Trail World Series en 2018. Un circuit de trail qui s'appuyait sur les courses de 21 à 42 kilomètres les plus mythiques au monde et qui réunissaient les meilleurs athlètes de la planète sur ces distances. Aujourd'hui, nombreux sont les coureurs qui considèrent la Golden Trail World Series comme la véritable coupe du monde de trail.

« Le projet le plus intéressant des 10 dernières années ! »

Au-delà de la densité de niveau qui ne cesse d'augmenter chaque année, c'est également la visibilité de la Golden Trail World Series qui attire aujourd'hui les athlètes, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur sponsor. C'est notamment le cas du coureur italien Francesco Puppi (Team Nike), vainqueur de la finale à El Hierro en 2021. « Ce qui différencie l'organisation de la Golden Trail World Series, c'est toute la communication qu'elle fait autour de l'événement, a-t-il affirmé lors d'une interview accordée à trailrunner.com. Les organisateurs sont en train de placer notre sport sur un autre niveau et sont une véritable inspiration pour tous les athlètes qu'ils soient élites ou amateurs. Ils accordent également une très grande attention aux questions environnementales en étant persuadés que l'on peut faire plus et mieux. Je pense sincèrement que la Golden Trail World Series a été le projet le plus intéressant de ces 10 dernières années en trail running, et mérite donc toute notre reconnaissance. »

Élargir l'audience

C'est effectivement sur cette communication et cette mise en avant des athlètes et du sport que la Golden Trail World Series se démarque aujourd'hui des autres circuits mondiaux. En 2021, la series a montré qu'elle pouvait également se définir comme le plus grand spectacle de trail running au monde avec une communication poussée dans les médias et sur les réseaux, ainsi que des lives de qualité, ce qui lui a permis de booster sa popularité dans le milieu du trail running. Pour autant, la GTWS ne souhaite pas s'arrêter là et a pour ambition d'élargir son audience. « Le spectacle que nous offrent les athlètes est si intense, que l'on est persuadé aujourd'hui que l'on peut amener notre sport à la télévision pour toucher un public plus large, explique Grégory Vollet, directeur de la Golden Trail World Series. La GTWS n'est finalement qu'une structure qui leur permet de s'exprimer et de représenter au mieux leurs sponsors pour qu'ils puissent vivre de leur passion. »

Une web-série planétaire

Et pour assoir leurs ambitions, les équipes de la Golden Trail World Series ont lancé, en décembre 2021, « Chasing Dreams », une web-série de 7 épisodes qui amène le téléspectateur à découvrir les coulisses d'une compétition internationale de trail running. Des contenus originaux, des images exclusives en course et dans les coulisses, des paysages à couper le souffle et du fight face à la caméra, « Chasing Dreams » sort du simple cadre de la compétition pour raconter les histoires des athlètes qui la font. Une opportunité exceptionnelle est donnée aux téléspectateurs de rentrer dans l'intimité des coureurs, de connaître leurs rêves, leurs peurs, leurs joies… « Comment gèrent-ils la pression ? Les rivalités ? Les blessures ? Comment les marques se battent pour obtenir la meilleure visibilité ? La série répond à grand nombre de ces questions » explique Grégory Vollet. Avec cette première série TV consacrée au trail running, le directeur de la Golden Trail World Series estime qu'une nouvelle étape vient d'être franchie cette année. « Le monde du trail running ne cesse d'évoluer, et c'est grâce à l'investissement des marques, que les athlètes, les pratiquants, les organisateurs, les médias, les détaillants, les consommateurs, les spectateurs et, désormais, les téléspectateurs y trouvent leur compte », insiste Greg Vollet. Un compte plutôt bon puisque plus de 4 millions de personnes ont déjà visionné « Chasing Dreams » à travers le monde !

De nouvelles ambitions et de nouveaux partenaires

Et parce qu'une aventure n'est belle que si elle est partagée, pour atteindre les ambitions qu'elle s'est fixée, la Golden Trail World Series a décidé de s'entourer de nouveaux partenaires pour 2022. Si Salomon, le partenaire historique de la series, sera toujours présent, trois nouvelles marques ont décidé de soutenir les actions de la GTWS sur les années à venir.

· Sidas, tout d'abord. La marque spécialiste du confort du pied, a de suite été séduite par le projet porté par la Golden Trail World Series. « Chez Sidas, nous avons l'ambition de devenir l'un des acteurs incontournables de cette discipline. Pour que les traileurs oublient leurs pieds et se focalisent uniquement sur le plaisir de courir. Le partenariat que nous venons de signer avec le 'Golden' fait donc sens », explique-t-on chez Sidas. « Pendant plusieurs années, nous avons été partenaires de l'UTMB® Mont Blanc, poursuit François Duvillard, PDG de la Sidas Company. Néanmoins, nous aspirions à un circuit qui soit plus en adéquation avec notre ADN : nous ne voulions pas d'une grosse machine, mais d'une organisation proche du terrain de jeu, des athlètes et des pratiquants... Le format très percutant, punchy et fun des GTWS nous a aussi séduit. Il rend le trail accessible ! Il donne envie d'enfiler ses baskets et partir gambader là-haut ! Enfin, sa dimension internationale et portée vers l'avenir tout en valorisant un ancrage européen historique, auprès d'épreuves ancestrales comme le Marathon du Mont-Blanc ou Sierre-Zinal, a fini de nous convaincre.

· Suunto, ensuite. La marque de montres outdoor a toujours été investie dans le développement du trail running aux côtés, notamment, de Salomon. « Suunto a toujours accompagné Salomon dans ses projets trail running depuis ses débuts, affirme Grégory Vollet. Même si aujourd'hui Suunto ne fait plus partie du même groupe que Salomon, l'identité, les valeurs de la marque restent attachées à l'outdoor, à la navigation en milieu hostile, à l'aide qu'elle peut apporter aux coureurs de tous niveaux. Concrètement, Suunto sera notre chronométreur officiel, notre fournisseur des cartes 3D sur le circuit de la GTWS.

· Tailwind, enfin. La marque de nutrition sportive propose des produits parfaitement adaptés aux formats et à l'exigence des courses de la Golden Trail World Series.

« Tailwind est une révolution dans le monde de la nutrition sportive puisque cette boisson permet de ne plus s'alimenter en solide, explique Grégory Vollet. Les compétitions de la GTWS sont comparables aux courses de Formule 1 où les arrêts au stand doivent être minimisés, où les problèmes gastriques doivent être proscrits. Tailwind donne l'opportunité aux coureurs de ne plus avoir faim, de ne plus avoir de problèmes de digestion, de gagner du poids (pas de nourriture solide à porter) et de gagner du temps aux ravitaillement en changeant simplement les bouteilles. Ajoutons à cela qu'il est plus économique de courir avec du Tailwind qu'une autre marque car vous n'avez plus besoin d'acheter des barres et des gels en complément de la boisson ! C'était une évidence pour la GTWS de s'associer à une marque qui a en commun un esprit révolutionnaire dans le développement du sport. »

LA GTWS version 2022

La série 2022 va se reposer sur les trois rendez-vous incontournables que sont Zegama et sa fièvre Basque, le Marathon du Mont Blanc et ses montagnes Russes, et le rapide et furieux Sierre-Zinal. Puis, la série ira découvrir de nouvelles courses, avec une excursion en Norvège, proche de chez Stian Angermund (le récent vainqueur de la série 2021), pour participer au Stranda Fjord Trail Race, direction ensuite les États-Unis pour Pikes Peak Ascent au Colorado qui offrira une prime de 10 000$ à celui capable de franchir la ligne sous les 2h ou 2h21 pour les femmes, et enfin, le Flagstaff Sky Peaks qui nous amènera au cœur de la communauté américaine de trail runners dans l'Arizona.

- 29 mai : Zegama-Aizkorri, Espagne

- 26 juin : Marathon du Mont-Blanc, France

- 6 août : Stranda Fjord Trail Race, Norvège

- 13 août : Sierre-Zinal, Suisse

- 17 septembre : Pikes Peak Ascent, États-Unis

- 25 septembre : Flagstaff Sky Peaks, États-Unis

- Du 26 au 30 octobre : Grande Finale, Madeira Ocean&Trails, Madère.

Golden Trail TV : goldentrailseries.com/gttv/

Site Internet : goldentrailseries.com

Facebook : Golden Trail Series

Instagram : Golden Trail Series

YouTube : Golden Trail Series

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1819206/Golden_Trail_World_Series_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1819207/Golden_Trail_World_Series_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1819208/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpg

SOURCE Golden Trail Series