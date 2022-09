La « Grand muraille de la poésie » permet aux enfants de développer leurs talents au-delà des montagnes

SHANGHAI, 7 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Depuis des milliers d'années, la Grande Muraille garde le territoire chinois et sa patrie. Le 3 septembre, dans une prairie vallonnée et luxuriante, une série de poèmes émouvants composés par des petits poètes vivant dans les montagnes a formé une magnifique « Grande muraille de la poésie », qui contribue à protéger la patrie spirituelle de ces enfants ainsi que le monde spirituel commun à tous.

Il s'agit d'un programme spécial d'aide publique intitulé « La Grande muraille de la poésie : Faire briller les talents littéraires non découverts des enfants des régions montagneuses », lancé par la campagne Poetry POS de cette année. Cette dernière est menée par China UnionPay, la première organisation de cartes bancaires du pays. Par le biais du live streaming, le programme vise à montrer au monde entier les talents des enfants des zones montagneuses.

Deux représentants des petits poètes sont venus sur le site de l'événement et ont récité leurs poèmes dans une prairie entourée de montagnes dans le comté de Zherong, à Ningde, dans la province du Fujian (sud-est de la Chine). Leurs voix ont résonné dans les montagnes, laissant les sentiments poétiques couler le long de la « Grande muraille de la poésie ». Il y a également eu des représentations du patrimoine immatériel local, ce qui a transformé ce live streaming de l'aide sociale publique en une fête culturelle. Sur la plateforme de live streaming en ligne de l'application en anglais Xinhua News Agency, plus de 10 millions de téléspectateurs ont partagé ce spectacle poétique.

Il convient de mentionner que le début de cet événement a également attiré l'attention et le soutien de nombreuses personnalités nationales et internationales. Jake Pinnick, un Américain qui pratique les arts martiaux depuis plus de dix ans, Robert Adolf, un Allemand qui aime la cuisine chinoise, Cai Zi, une animatrice bien connue, Xiaolin, un peintre, et Pan Jiangxue, leader de la lutte contre la pauvreté, ont lu les poèmes de ces enfants avec sérieux en reconnaissance et en soutien de ce programme spécial d'aide publique.

Lors de l'événement, les gens ont reçu un fascicule imprimé avec les poèmes en donnant un yuan au point de vente UnionPay Poetry, et tous les bénéfices seront reversés à la fondation China Soong Ching Ling.

La campagne China UnionPay Poetry POS a été officiellement lancée en juillet 2019. Au cours des quatre dernières années, les dons recueillis ont été utilisés, entre autres, dans les régions d'Anhui, du Henan, du Sichuan, du Xinjiang et du Yunnan, permettant à près de 5 000 enfants de bénéficier de cours d'alphabétisation artistique.

Légende : Le 3 septembre, dans une prairie vallonnée et luxuriante, une série de poèmes émouvants composés par des petits poètes vivant dans les zones montagneuses a formé une magnifique « Grande muraille de la poésie ».

