La grande finale de l'édition 2019-21 du concours S.Pellegrino Young Chef Academy accueillera pour la première fois le forum S.Pellegrino Young Chef Academy 'Brain Food'

Le lancement de cette édition du forum, avec comme hôte le rédacteur en chef de Fine Dining Lovers, Ryan King, se concentrera sur le goût et la créativité, et inspirera tous les jeunes chefs et les vrais amateurs de cuisine qui assistent à l'événement, avançant des idées et des réflexions stimulantes liées au monde de la gastronomie.

Parmi les participants au forum, citons Massimo Bottura et Virgilio Martinez, qui discuteront des thèmes clés et démontreront comment la créativité, la recherche du goût et les découvertes ne donnent pas seulement lieu à des plats délicieux, mais peuvent également changer des vies pour le mieux. Massimo Bottura présentera sa mission et les efforts qu'il déploie pour lutter contre le gaspillage alimentaire ; il parlera également de sa nomination au Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) en tant qu'Ambassadeur de bonne volonté, et des projets Refettorio – des centres culturels communautaires avec cuisines sociales, établis selon la vision de l'organisme à but non lucratif Food for Soul, qui s'associe désormais à la S.Pellegrino Young Chef Academy – mobilisant et autonomisant les communautés locales pour réduire les pertes et le gaspillage alimentaires, et soutenir l'inclusion sociale. Virgilio Martinez parlera de son projet 'Mater', entrepris pour cataloguer et redécouvrir les ingrédients et les techniques au sein des communautés locales des Andes et de l'Amazonie pour préserver la culture gastronomique indigène pour l'avenir.

Outre Massimo Bottura et Virgilio Martinez, le forum accueillera sept autres personnalités de la gastronomie mondiale, qui seront également les membres du Grand Jury et décideront du vainqueur du S.Pellegrino Young Chef Academy 2019-2021 Award : Enrico Bartolini (chef Michelin trois étoiles originaire de Toscane est l'un des plus grands talents gastronomiques d'Italie et du monde entier), Manu Buffara (chef exécutif et propriétaire de Manu à Curitiba, qui jette les bases de la gastronomie au Brésil), Andreas Caminada (à seulement 33 ans, il a obtenu trois étoiles au guide Michelin et expose aujourd'hui sa vision de la gastronomie dans le château historique du XIIIe siècle de Schauenstein, en Suisse), Mauro Colagreco (chef italo-argentin au restaurant Mirazur, trois étoiles au guide Michelin, situé à Menton, en France), Gavin Kaysen (lauréat du prix James Beard et l'un des mentors fondateurs de la Mentor BKB Foundation, anciennement Bocuse d'Or USA Foundation), Clare Smyth (la première et la seule femme chef à diriger un restaurant avec trois étoiles au guide Michelin au Royaume-Uni) et Pim Techamuanvivit (propriétaire de Nari, Kamin et Kin Khao, étoilé au guide Michelin à San Francisco, et chef exécutif de Nahm, étoilé au guide Michelin à Bangkok). Ces sept sages constitueront un panel d'experts qui encourageront les questions et les discussions autour des thèmes du goût et de la créativité. De jeunes talents et lauréats du concours S.Pellegrino Young Chef, Mitch Lienhard (États-Unis, 2016) et Mark Moriarty (région du Royaume-Uni et de l'Irlande, 2015) seront également présents pour discuter des attentes des jeunes chefs d'aujourd'hui et de leurs expériences dans l'industrie.

Les thèmes du goût et de la créativité sont choisis pour réitérer les valeurs fondamentales de la S.Pellegrino Young Chef Academy : une plateforme éducative en ligne créée pour attirer, connecter et nourrir des talents variés dans le monde de la gastronomie.

Suite au lancement, le forum S.Pellegrino Young Chef Academy 'Brain Food' se poursuivra à différents endroits dans le monde, offrant un aperçu de divers thèmes dans le but d'offrir un accès direct aux connaissances de personnalités mondiales de l'industrie hôtelière.

Le forum 'Brain Food' sera disponible en direct sur Fine Dining Lovers, après inscription à FDL+, le samedi 30 octobre de 9h30 à 12h30 CET.

Le forum S.Pellegrino Young Chef Academy 'Brain Food' n'est pas la seule nouveauté de cette année : le 29 octobre, la chef étoilée au guide Michelin, Cristina Bowerman, rencontrera les jeunes chefs féminines présentes à l'événement pour une discussion informelle sur le leadership des femmes, et partagera avec elles son expérience internationale en tant que chef, entrepreneuse, consultante et coach à succès. Cette réunion sera la première activité d'un programme d'autonomisation de la S.Pellegrino Young Chef Academy. Ce programme, qui se déploiera sur le long terme, est destiné à accompagner la prochaine génération de jeunes professionnelles.

S. Pellegrino, Acqua Panna et Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks sont des marques commerciales internationales de Sanpellegrino S.p.A., basée à Milan, en Italie. Distribués dans plus de 150 pays par l'intermédiaire de filiales et distributeurs sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence de la qualité du fait de leurs origines et représentent parfaitement le style italien dans le monde entier : une synthèse de plaisir, de santé et de bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A. est le leader dans le secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales, de boissons apéritives sans alcool, de boissons et de thés glacés. En tant que grand producteur italien d'eau minérale, la société s'est toujours engagée à valoriser ce bien essentiel pour la planète, et travaille de manière responsable et passionnée pour garantir à cette ressource un avenir sûr.

Fine Dining Lovers est une plateforme numérique internationale qui publie des informations de l'intérieur du monde de la restauration, en s'appuyant sur son accès unique aux meilleurs produits de l'industrie. Le magazine en ligne est soutenu par S. Pellegrino et Acqua Panna, mais est indépendant sur le plan éditorial.

