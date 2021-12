La Grenade nomme Justin Sun ambassadeur de l'OMC pour stimuler la croissance économique locale grâce aux technologies numériques

En tant que pionnier et praticien dans le monde de la blockchain, Justin Sun a fondé TRON, l'une des trois plus grandes chaînes publiques au monde, en 2018. TRON compte désormais plus de 67 millions d'utilisateurs et un écosystème à part entière, s'affirmant comme un pilier de l'industrie mondiale de la blockchain.

En plus de la sphère blockchain, Justin est également un poids lourd dans la science et la technologie, l'art, l'investissement en capital-risque et le travail caritatif, etc. En 2019, il a fait une offre record pour remporter le déjeuner avec Warren Buffett et a interagi avec le fondateur de Tesla, Elon Musk, parmi d'autres pionniers de l'industrie sur des sujets de pointe, notamment la technologie et la monnaie numérique sur les plateformes de médias sociaux.

La Grenade est située au sud des Caraïbes, avec l'agriculture et le tourisme comme piliers. Selon le gouvernement de Grenade, la nomination de Justin Sun, un vétéran du domaine numérique, en tant qu'ambassadeur et représentant permanent auprès de l'OMC, est propice à la numérisation de son commerce, de ses investissements et de sa gouvernance.

