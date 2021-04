La guerre de l'ombre : les défis de la lutte contre le terrorisme au Xinjiang

Avec un niveau de transparence sans précédent, ce film de 60 minutes révèle les raisons du terrorisme au Xinjiang depuis l'intérieur de la région. Il expose pour la première fois les cas des hommes « à deux visages » parmi les hauts fonctionnaires et des « manuels problématiques » utilisés dans la région pendant treize ans. Fait inédit à ce jour, l'équipe a pu accéder au cœur des organisations antiterroristes de la région. Le film contient des images inédites. C'est le quatrième documentaire sur le terrorisme au Xinjiang. Avec les trois précédents documentaires, intitulés Fighting Terrorism in Xinjiang, The Black Hand—ETIM and Terrorism in Xinjiang, et Tianshan : Still Standing- Memories of Fighting Terrorism in Xinjiang, il fournit des observations et des analyses approfondies : La région vit sous le coup des menaces terroristes depuis des décennies. Le Mouvement islamique du Turkistan oriental (ou ETIM, de l'anglais « Eastern Turkistan Islamic Movement ») est le principal agitateur à l'origine de la violence. Les efforts pour éradiquer l'extrémisme ont nécessité de grands sacrifices et le Xinjiang reste confronté à un certain nombre de défis qui courent sur le long terme. Nous sommes reconnaissants aux habitants du Xinjiang pour le courage dont ils ont fait preuve en partageant leurs peines, leurs regrets et leurs doutes personnels. Nous espérons que ces documentaires pourront, dans une certaine mesure, offrir des perspectives différentes et aider à briser les stéréotypes, y compris les nôtres. https://youtu.be/pqlzunwilGM