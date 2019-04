La Guía del Mercado Hispano del CMC de 2019 proporciona a los comercializadores nueva investigación de mercado sobre la próxima mayoría multicultural y la lista más completa de confiables expertos en marketing de cultura

FAIRFAX, Virginia, 23 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (CMC) anunció que su Hispanic Market Guide (Guía del Mercado Hispano) de 2019, la fuente más completa sobre el mercado hispano estadounidense, está lista ahora para descargar. Con la alta demanda de especialistas en marketing de cultura, esta guía digital sirve como la autoridad para identificar a compañías con confiables especialistas en cultura junto con sus capacidades, lista de clientes y contactos clave. En adición, el CMC proporciona nueva investigación y conocimiento del mercado de su propio Digital Lives Study y de Kantar sobre los centenarios hispanos, el segmento de 12 a 22 años, también conocido como iGens o Gen Z.

"2020 marca la primera vez que el segmento de 18 años y menos será una mayoría multicultural, pero estas cifras solo cuentan parte de la historia", dijo Isaac Mizrahi, presidente del CMC y copresidente y director de operaciones de Alma. "Como comercializador, si usted no posee dominio cultural en el caso de este objetivo tradicional, está perdiendo cuota de mercado. La CMC 2019 Hispanic Market Guide es un primer paso para ponerle en contacto con los apropiados especialistas en marketing de cultura que le podrán aconsejar y ayudar a aumentar su ROI de marketing".

La CMC 2019 Hispanic Market Guide proporciona a las marcas y periodistas una herramienta de inteligencia competitiva incomparable para encontrar y centrarse en las principales agencias en el mercado. Tiene en su lista:

Las principales compañías de publicidad, medios y marketing, verificadas por el CMC, que se especializan en el mercado hispano

Relaciones, especialidades y contactos clave de anunciantes y agencias

Información completa sobre demografía, marketing y medios proporcionada por Nielsen

Nuevos datos y conocimientos del mercado sobre los centenarios hispanos, incluyendo estadísticas, hábitos digitales, matices culturales, comportamiento de compra, categorías de compra elevada y marcas favoritas

La CMC 2019 Hispanic Market Guide está disponible para descargar aquí. Para obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook, Instagram y Twitter en @cmchispanic.

Acerca del CMC: Fundado en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias Publicitarias Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización comercial nacional de todas las compañías de mercadeo, comunicaciones y medios con confiable conocimiento del mercado hispano.

