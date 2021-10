La House of Suntory Whisky présente Yamazaki® 55 Years Old™ au Global Travel Retail

Yamazaki 55 sera disponible auprès de certains Global Travel Retail avec des bouteilles présentes à Londres, Paris, Hainan, Hong Kong, Taipei, Amsterdam, Séoul, Delhi, Istanbul, Dubaï et Singapour.

Beam Suntory fera don de 5 000 dollars américains pour chaque bouteille de la collection de 100 bouteilles de cette année, soit un total de 500 000 dollars américains, à la White Oak Initiative, un groupe engagé dans la durabilité à long terme des forêts de chênes blancs d'Amérique.

Yamazaki 55 est un mélange de précieux single malts, comprenant des composants distillés en 1960 sous la supervision du fondateur de Suntory, Shinjiro Torii, puis vieillis dans des fûts de Mizunara, et en 1964 sous la direction du second maître mélangeur de Suntory, Keizo Saji, puis vieillis dans des fûts de chêne blanc.

Shinji Fukuyo, chef-mélangeur de cinquième génération de Suntory, a travaillé en étroite collaboration avec Shingo Torii, maître-mélangeur de troisième génération, pour déployer leur art du mélange afin de révéler la profondeur, la complexité et la sagesse exceptionnelles de Yamazaki 55.

Le liquide qui en résulte présente une couleur ambrée profonde, un arôme robuste qui rappelle le bois de santal et les fruits bien mûrs, une bouche douce, légèrement amère et boisée, et une finale légèrement amère mais douce et riche.

Manuel González, directeur marketing GTR pour Beam Suntory, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir la possibilité de proposer aux voyageurs quelque chose d'aussi unique et exclusif que Yamazaki 55, l'expression la plus ancienne de la Maison Suntory. Ce produit en édition très limitée sera présenté dans certains de nos meilleurs établissements House of Suntory, et il sera amplifié par une campagne d'activation intégrée. Nous nous engageons à développer Global Travel Retail en renforçant notre offre innovante et en apportant la meilleure expérience d'achat premium à nos clients. »

Le mot « Yamazaki » est gravé en calligraphie sur chaque bouteille en cristal, tandis que le marquage de l'âge est accentué par de la poussière d'or et protégé par une laque. Le goulot de la bouteille est enveloppé dans du papier washi Echizen fabriqué à la main et relié par une corde tressée Kyo-kumihimo, un artisanat traditionnel de Kyoto. Chaque bouteille est enfermée dans une boîte faite sur mesure en bois japonais Mizunara et recouverte de vernis Suruga.

