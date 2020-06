La huitième saison du programme social de Gazprom International au bénéfice des enfants, « Le Football pour l'Amitié », s'apprête à réunir plus de 10 000 participants du monde entier

Gazprom lance la huitième saison de son programme social international au bénéfice des enfants, « Le Football pour l'Amitié ». Cette année, les phases finales se tiendront dans un nouveau format numérique.

MOSCOU, 1er juin 2020 /PRNewswire/ -- « Le Football pour l'Amitié » (Football for Friendship, F4F) est un programme social international annuel au bénéfice des enfants. Les principaux participants au programme sont des filles et des garçons âgés de 12 ans, y compris des enfants souffrant de handicaps. Les Jeunes Joueurs représentent différents pays et cultures réunis dans des équipes mixtes pour apprendre à jouer ensemble. De Jeunes Journalistes couvrent les événements du programme dans le Centre International de Presse pour Enfants et promeuvent des valeurs universelles. Au cours des sept saisons passées, « Le Football pour l'Amitié » a réuni plus de 6 000 participants de 211 pays et régions. Plus de 5 000 000 personnes ont participé aux événements sportifs, éducatifs et écologiques du programme à travers le monde.