La INC Online Conference reúne a más de 1.350 participantes de la industria de frutos secos y frutas deshidratadas

Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, resaltó la importancia de las organizaciones multilaterales, Alan Oster, economista jefe del grupo, National Australian Bank, debatió sobre la economía durante y después de la COVID-19, y Haim Israel, estratega global y director general de investigación de Bank of America, hizo hincapié en el mundo que se transforma rápidamente y lo que está por venir.

Los Grupos de Trabajo Regionales para América; Europa, Oriente Medio y África; Asia y Oceanía debatieron entorno a los cultivos y la demanda actual de frutos secos y frutas deshidratadas, y los cambios en los patrones de consumo dentro del contexto de la COVID-19.

Respaldada por el aumento de las plantaciones, la producción de frutos secos sigue creciendo, y las cosechas de la campaña 2020/2021 no son la excepción: la producción mundial se estima en 5,3 millones de toneladas métricas (almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas, macadamias, pacanas, piñones y nueces en grano; pistachos con cáscara), un 15% más que en el periodo 2019/20. Es por ello que es necesario seguir innovando y abriendo nuevos mercados. Estimada en 47,3 millones de toneladas (con cáscara), se prevé que la producción mundial de cacahuetes también aumente un 13%. Aunque la producción total de frutas deshidratadas, estimada en 3 millones de toneladas, se encuentra ligeramente por debajo de la temporada pasada, el stock final 2019/20 permite anticipar un suministro adecuado.

En general, los cambios en la demanda de frutos secos y frutas deshidratadas relacionados con la pandemia han favorecido las ventas online y de las grandes superficies minoristas, así como las compras de acopio, reforzando al mismo tiempo la ya creciente demanda de alimentos de origen vegetal y que estimulen la inmunidad.

Acerca de INC

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial del mercado frutos secos y frutas deshidratadas en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible en la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1342853/INC_Logo.jpg

Video: https://youtu.be/Jkydr_SBWX8

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1342850/INC_Online_conference.jpg

Contacto de prensa: e-mail [email protected] y teléfono +34 977 331 416.

FUENTE INC International Nut and Dried Fruit Council

SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council