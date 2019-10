La industria de cruceros mantiene su compromiso de ayudar a recuperar las islas Gran Bahama y Ábaco, y llevar más visitantes a la mayoría no afectada de las Bahamas

MIRAMAR, Florida, 14 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras el mundo llora por la destrucción de Ábaco y Gran Bahama y busca formas de ayudar a la mejor reconstrucción de esos destinos, la industria de cruceros sigue demostrando su compromiso. A tan solo un mes del evento histórico, la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA) --la asociación comercial que representa los intereses mutuos de la industria de cruceros y los destinos e interesados del Caribe y América Latina-- y sus líneas miembro --que operan más del 95% de la capacidad global de los cruceros oceánicos-- ya han proporcionado y/o recaudado US$ 8 millones en donaciones, más de 10 millones de libras en alimentos y provisiones, 20,000 comidas diarias, cientos de millones de dólares en planes de inversión acelerada y cientos de miles de dólares de marketing dedicado a informar y difundir que la mayor parte de las Bahamas están abiertas, incluso 14 de sus islas más visitadas, que están recibiendo huéspedes todos los días, y que la mejor forma en que los consumidores pueden ayudar es visitándolas.

"Aunque aún estamos lamentando las pérdidas de todos los afectados en Ábaco y Gran Bahama, es aleccionador y reconfortante ver el enorme esfuerzo de nuestras líneas miembro, no solo para ofrecer el necesitado alivio, sino también en el trabajo para una recuperación sostenible junto a las personas de esos destinos", dice Michele Paige, presidenta de la FCCA. "En nombre de la FCCA, es un honor ayudar a apoyar la recuperación de cualquier forma que podamos y, en la actualidad, una de las mejores cosas que cualquiera de nosotros puede hacer es visitar las Bahamas, pues casi la mitad de su PIB depende del turismo, y difundir el mensaje de que la mayoría de sus islas están abiertas y reciben visitantes todos los días".

Las líneas miembro de la FCCA ya han donado y/o recaudado US$ 8 millones en esfuerzos de alivio para las Bahamas, y también han lanzado iniciativas para obtener y ofrecer apoyo, que han dado como resultado más de 10 millones de libras en alimentos y provisiones --que llenaron más de 250 contenedores de envío-- de parte de Carnival Corporation; 20,000 comidas diarias, así como agua, suministros médicos, generadores y un equipo de empleados y voluntarios especialmente capacitados para ayudar en tareas de logística, alimentación y bebidas, de Royal Caribbean Cruises Ltd.; 400 palés de ayuda humanitaria --junto con 300 voluntarios calificados y 150 bahameños-- en una única misión de alivio de Bahamas Paradise Cruise Line; MSC Group está utilizando sus recursos de carga y crucero para ayudar, centrándose en la provisión de viviendas modulares prefabricadas semipermanentes; y Disney Cruise Line y Norwegian Cruise Line Holdings también están usando sus buques de crucero para entregar provisiones y brindar apoyo.*

Además, las líneas miembro de la FCCA han enviado delegaciones de alto nivel para trabajar de manera directa en el suministro del alivio más significativo y la reconstrucción para el desarrollo sostenible, y también están reafirmando y acelerando proyectos de inversión por US$ 455 millones de Carnival Corporation y RCCL.

Las líneas miembro de la FCCA han colaborado también con el destino para relanzar el turismo de cruceros y reinyectar sus beneficios económicos tan pronto como sea posible, pues se calcula que el turismo de cruceros generó en las Bahamas, durante la temporada de cruceros 2017-2018, US$ 405.75 millones, además de 9,004 empleos con ingresos salariales por US$ 155.71 millones, y se estima que una escala de un crucero promedio en el destino representa más de US$ 650,000 en beneficios económicos locales.

La FCCA incluyó a las Bahamas en su galardonada y multifacética campaña de marketing "Caribbean Is Open / Caribbean for Everyone" (El Caribe está abierto / El Caribe para todos), que comenzó en septiembre de 2017 después de los huracanes Irma y María, generó más de 5.770 millones de impresiones y mostró una mejora apreciable en las reservas de cruceros al Caribe entre el 2 de octubre de 2017 y el 28 de octubre de 2018.

Para iniciativas vinculadas con las Bahamas, centradas en la información y difusión de que la mayor parte de las Bahamas están abiertas --incluso 14 de sus islas más visitadas, que están recibiendo huéspedes todos los días-- y que la mejor forma de ayudar es visitarlas, hasta el 11 de octubre, los esfuerzos han generado ya un público de 78,656,435 personas, 490 colocaciones en los medios, y contenidos patrocinados con 13,873 clics, 17,987 participaciones y 150,527 visualizaciones de video con 59,357 minutos vistos, rumbo a más de 200,000 visualizaciones para fines de octubre solamente en las redes sociales, y otras iniciativas planeadas, entre ellas, la historia de portada de Travel & Cruise, revista oficial de la industria de cruceros, y contenidos de correo electrónico patrocinados en asociación con la Cruise Lines International Association (CLIA).

Además, la FCCA se ha mantenido en contacto permanente con las Bahamas y ha aprovechado sus recursos en toda la industria para ayudar al destino y su gente en todas las formas posibles, incluso con asistencia para la coordinación de iniciativas de alivio y reuniones, así como provisión de numerosas formas para que los bahameños locales capitalicen más el potencial económico de la industria de cruceros.

Muchas de esas oportunidades y discusiones se abordarán en la próxima Conferencia y Feria de Cruceros de la FCCA, que es la mayor conferencia y feria comercial de cruceros del Caribe, y la única oficial. Con más de 150 ejecutivos de alto nivel de las líneas integrantes de la FCCA disponibles para las diferentes reuniones, talleres y oportunidades de establecimiento de contacto, incluso un número récord de presidentes y personal superior, desde el 21 hasta el 25 de octubre la delegación #BahamasStrong tendrá la posibilidad de trabajar directamente con la industria de cruceros, y la FCCA ha coordinado reuniones y eventos especiales para la delegación.

*Para más información sobre iniciativas individuales de alivio de las líneas integrantes de la FCCA, visite www.f-cca.com/relief.

Acerca de la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA)

La FCCA, creada en 1972, es una asociación comercial sin fines de lucro que ofrece un foro de discusión sobre el desarrollo del turismo, los puertos, la seguridad, la protección y otros asuntos de la industria de cruceros, y establece relaciones bilaterales con los sectores público y privado de los destinos. Mediante la promoción de la comprensión de la industria de los cruceros y sus prácticas operativas, la FCCA trabaja con gobiernos, puertos y representantes del sector privado para optimizar los pasajeros de cruceros, costos de tripulaciones y líneas de crucero, así como para mejorar la experiencia en los destinos e incrementar la cantidad de pasajeros de cruceros que regresan como visitantes para estancias en los destinos. Para mayor información, visite F-CCA.com y @FCCAupdates en Facebook, Instagram y Twitter.

