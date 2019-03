La industria química contribuye 5,7 billones de dólares al PIB mundial y aporta 120 millones de puestos de trabajo, según un nuevo informe

La industria química juega un papel crucial en las economías regionales de cada rincón del mundo

NAIROBI, Kenia, 11 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Hoy, coincidiendo con el inicio de la cuarta sesión de la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-4), el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA) ha publicado un análisis sobre las contribuciones de la industria química a la economía mundial: The Global Chemical Industry: Catalyzing Growth and Addressing Our World's Sustainability Challenges (La industria química mundial: cómo ser un catalizador de crecimiento y abordar los retos de sostenibilidad de nuestro mundo). Conforme al informe, la industria química afecta a prácticamente la totalidad de los sectores de producción de bienes, con una contribución estimada de 5,7 billones de dólares al Producto Interior Bruto (PIB) mundial, con efectos directos, indirectos e inducidos valorados en un siete por ciento del PIB mundial, y al proporcionar 120 puestos de puestos de trabajo en todo el mundo.

Cal Dooley, secretario y presidente del Consejo ICCA y consejero delegado del Consejo Químico Estadounidense (ACC), afirmó: "Las innovaciones desarrolladas y producidas por la prolongada presencia de la industria química en todo el mundo han ayudado a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Con el paso del tiempo, los fabricantes de productos químicos se han convertido en una parte integral de la economía mundial y un elemento crítico de las tecnologías que mejoran las vidas de las personas por todo el mundo. Este informe deja claro que la industria química es un contribuidor insustituible al PIB mundial, una fuente de oportunidades de empleo cualificado y un factor posibilitador de avance en los aspectos medioambientales, sociales y económicos de desarrollo sostenible como se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas".

Las conclusiones principales del informe incluyen:

Directamente, la industria química sumó 1,1 billones de dólares al PIB mundial y dio empleo a 15 millones de personas, lo que la convierte en el quinto sector industrial mundial.

Por cada dólar (USD) generado por la industria química, se generan 4,20 USD adicionales en otros sectores de la economía mundial.

adicionales en otros sectores de la economía mundial. Se estima que 2017 las empresas del sector químico destinaron 3 billones de USD a adquirir de sus proveedores bienes y servicios destinados a la fabricación de sus productos. Este gasto en la cadena de suministro aportó una contribución estimada de 2,6 billones de USD al PIB mundial y sustentó 60 millones de puestos de trabajo.

La industria química mundial realizó una inversión estimada de 51.000 millones de USD en investigación y desarrollo (I+D), lo que sustenta 1,7 millones de puestos de trabajo y 92.000 millones de USD en actividad económica.

El principal contribuidor al PIB y el empleo es la industria química de la región Asia-Pacífico, que genera el 45 por ciento del valor económico anual total de la industria, y el 69 por ciento de todos los puestos de trabajo sustentados. Europa hizo la segunda contribución más importante (1,3 billones de USD contribuidos al PIB total, 19 millones de puestos de trabajo sustentados) seguida de Norte América (866.000 millones de USD contribuidos al PIB total, 6 millones de puestos de trabajo sustentados).

Marco Mensink, director general, Industria Química Europea (CEFIC), dijo: "Este nuevo análisis destaca el papel esencial que la industria química juega como generador de crecimiento económico y a la hora de crear oportunidades para millones de personas en todo el mundo, pero la influencia de la industria química trasciende su valor económico. Trabajando en colaboración con la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente mediante el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos (SAICM), asumimos un firme compromiso con el fomento de la capacidad para gestionar de forma segura los productos químicos durante su producción, transporte, uso y eliminación, y hemos organizado más de 230 talleres en 45 países".

El ICCA encargó a Oxford Economics una evaluación detallada de las contribuciones de la industria química a la economía mundial. El informe tiene por objeto analizar la repercusión económica de la industria química: la medida en que la producción de productos químicos sustenta la actividad económica, no solo en el mismo sector (efecto directo), sino en una amplia gama de sectores adicionales por medio de la cadena de suministro (efecto indirecto resultado de la adquisición de bienes intermedios) y los efectos financiados por los salarios (efectos inducidos por el pago de nóminas y sostenidos a través del consumo de los empleados contratados por la industria y sus proveedores).

Hiroshi Watanabe, director general, Asociación de la Industria Química Japonesa (JCIA), afirmó: "Los productos fabricados por la industria química cambian la vida de las personas al proporcionar agua limpia y hacer realidad la energía renovable, la atención médica avanzada, el suministro de alimentación estable y nutritiva, las tecnologías de reciclaje, etc. Al captar el valor económico de nuestra operaciones, investigación y productos, ahora vemos el alcance total del efecto positivo de nuestra industria en la sociedad actual y el papel importante que jugamos en la creación de una vía a un futuro más sostenible".

Si desea más información y descargar una copia gratuita de este informe, visite www.icca-chem.org/EconomicAnalysis. Si desea más información sobre las contribuciones del ICCA a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas, visite www.icca-chem.org/SDGs.

Acerca del ICCA

El Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA) es una asociación de innovadores, visionarios, proveedores de soluciones y pioneros en la tutela de productos. Mediante la innovación continua en la química y le mejora constante en la gestión segura de productos químicos, la industria química mundial contribuye de manera significativa a una sociedad sostenible: mejora la salud humana, protege el medio ambiente y contribuye con prosperidad en todo el mundo. Si desea más información sobre el ICCA, visite www.icca-chem.org.

International Council of Chemical Associations