La Iniciativa de Salud Global de Qatar Foundation lanza nuevas competiciones para innovadores

DOHA, Qatar, 9 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- La Cumbre Mundial de Innovación para la Salud (WISH, por sus siglas en inglés), la iniciativa de salud global con sede en Doha de Qatar Foundation, ha anunciado que está aceptando solicitudes para la WISH Innovation Spark Competition y la WISH Innovation Booster Competition, dos nuevas competiciones en innovación que ofrecen a los empresarios con talento una plataforma para promover ideas y productos orientados a mejorar la entrega y calidad de asistencia sanitaria. Las solicitudes para las competiciones están abiertas hasta el 31 de julio de 2020.