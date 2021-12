La iniciativa Future of STEM Scholars (FOSSI) anuncia el ambicioso objetivo de financiar a 1,000 becarios hasta 2025

WASHINGTON, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Socios de la iniciativa Future of STEM Scholars (FOSSI) anunciaron hoy un ambicioso objetivo de ampliar el apoyo y la financiación para que grupos subrepresentados obtengan un título en un campo de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM) en universidades y colegios universitarios históricamente afroestadounidenses (HBCU). Después de superar su objetivo inicial de financiar a 150 becarios en 2021, el programa tendrá como objetivo apoyar a 1,000 becarios hasta 2025.

Este importante objetivo proporcionaría $40 millones en becas a estudiantes hasta 2025, lo que refleja el compromiso de los fabricantes de productos químicos y sus afiliadas de impulsar la diversidad, la igualdad y la inclusión en la fuerza laboral de la industria.

Mark Vergnano, presidente de la FOSSI, expresó: "A través de este ambicioso objetivo a largo plazo, la FOSSI tiene el potencial de generar un impacto real y tangible en la industria química, al ofrecer oportunidades para que los estudiantes de las comunidades locales y de todo el país cumplan el sueño de recibir una educación en STEM. Pero no es solo una beca. La FOSSI genera relaciones duraderas entre becarios y patrocinadores y ayuda a ofrecer habilidades reales de capacitación y liderazgo para garantizar el éxito de estos estudiantes en sus años universitarios y en el futuro".

Ashley Christopher, socia fundadora y directora ejecutiva de HBCU Week Foundation, agregó: "Las HBCU desempeñan un papel importante en el avance y apoyo de los grupos que históricamente han sido ignorados y subrepresentados. Este objetivo tiene el potencial de impactar a miles de familias y comunidades y crear un grupo diverso de futuros líderes".

La FOSSI cuenta con el apoyo de casi 50 fabricantes de productos químicos y organizaciones relacionadas, y ha recaudado más de 15 millones hasta la fecha, lo que permite financiar a más de 300 becarios. La clase inicial de becarios de FOSSI representó a 110 preparatorias en 28 estados, y los becarios actualmente asisten a 26 HBCU donde cursan 17 carreras en STEM.

Esta noche, Vergnano y Christopher serán homenajeados junto con su compañero fundador Chris Jahn, presidente y director ejecutivo del Consejo Americano de Química, en la gala Doing a World of Good del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE). La FOSSI es una iniciativa central de la campaña Making a World of Good del AIChE y su prioridad, All for Good: Engineering for Inclusion, que promueve la mejora de la igualdad, la diversidad y la inclusión en toda la industria.

Para obtener más información sobre la iniciativa FOSSI, visite FutureOfSTEMScholars.org.

Acerca de la iniciativa Future of STEM Scholars

La iniciativa Future of STEM Scholars fue fundada en 2020 por el Consejo Americano de Química, el Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AIChE), The Chemours Company y la HBCU Week Foundation. FOSSI es un programa nacional para toda la industria química que ofrece becas a estudiantes que cursan estudios en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en universidades y colegios universitarios históricamente afroestadounidenses (HBCU), que ayuda a superar obstáculos financieros para grupos históricamente subrepresentados. Patrocinada por fabricantes de productos químicos y otras partes interesadas de la industria, la FOSSI ofrece becas de $10,000 por año durante cuatro años y acerca a esos estudiantes a oportunidades de desarrollo de liderazgo, tutoría y pasantías en las empresas participantes. Obtenga más información en FutureofSTEMscholars.org .

