La INK-nitiative de Removery eliminará gratuitamente los tatuajes racistas y con mensajes de odio

"Removery es un lugar de inclusión y empoderamiento, y estamos comprometidos a erradicar las fuentes de discriminación, injusticia y odio", declaró Tom Weber, CEO de Removery. "Mediante la INK-nitiative, brindamos una importante herramienta a las personas que desean realizar un verdadero cambio en su vida, inspirar a otros, y caminar con confianza por el sendero de la autorreinvención positiva. Y cada cliente que emprenda el proceso de eliminar su tatuaje con nosotros es un elemento vital de la INK-nitiative: darle a otra persona el regalo de la renovación".

La INK-nitiative es una reinvención del programa INK, una iniciativa similar creada por el antecesor de Removery, The Finery. INK (I Now Know) ayudó a más de 150 clientes a eliminar tatuajes que eran resultado del adoctrinamiento en la cultura carcelaria, al igual que "tatuajes de marca" realizados a la fuerza a las víctimas del tráfico humano, y en los últimos meses ha recibido muchas muestras de interés en la eliminación de tatuajes con mensajes de odio.

Terrance Lewis, quien estuvo encarcelado 21 años por un delito que no cometió, se hizo eliminar sus tatuajes mediante el programa INK. Él fundó la Fundación de Liberación Terrance Lewis para abogar por otras personas que han sido condenadas injustamente y para impugnar la conducta impropia por parte de la Fiscalía y la Policía.

"Mis tatuajes me ayudaron a sobrevivir el dolor de la prisión, pero al salir no reflejaban la persona que yo quería ser ni cómo quería dedicar mi vida", expresó Lewis. "Al eliminar las cicatrices físicas de mi pasado, comienzo de cero para emprender el próximo capítulo de mi vida y mi trayectoria, actualmente trabajando para reformar el sistema de justicia penal. Estaré eternamente agradecido".

Christian Picciolini, quien solía predicar el extremismo violento, es un defensor de la paz, autor, productor y orador público que se ha hecho eliminar sus propios tatuajes racistas y ahora ayuda a otras personas a superar el odio. Él dirige el Proyecto Radicales Libres, una red global de desvinculación y prevención del terrorismo y una de muchas organizaciones con ideas afines que ayudan a promover la nueva iniciativa.

"La verdadera desvinculación del odio y el extremismo es un proceso largo y difícil que implica mucha autorreflexión, atravesar numerosos cambios y trabajar arduamente para reparar el dolor y el daño causados", señaló Picciolini. "Deshacerse del odio físico presente en el cuerpo de uno es un paso importante en la construcción de una nueva vida arraigada en el amor. Radicales Libres está entusiasmada de apoyar a Removery en su empeño por ayudar a antiguos extremistas en su camino para crear el cambio positivo".

La inscripción en el programa ya está abierta, y las personas que cumplan los requisitos antes señalados pueden hacer CLIC AQUÍ para presentar una solicitud. Los tatuajes deben ser visibles en las manos, el cuello, el rostro o demás áreas identificables. Se inscribirá a los solicitantes de acuerdo con la capacidad, y se les pedirá comprometerse a completar el tratamiento y el cuidado posterior.

Removery está abierto de conformidad con las pautas regionales sobre el COVID-19 en 35 establecimientos de Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Massachusetts, Míchigan, Minnesota, Missouri, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Ontario, Canadá. Con el compromiso de garantizar la salud y el bienestar de sus clientes y su personal, Removery ha puesto en práctica protocolos de seguridad que están a la vanguardia del sector y cumplen con las pautas de la OSHA para las instalaciones de atención de salud. Ello incluye el uso obligatorio de mascarillas faciales, equipo de protección individual adicional para el personal, limpiezas de rutina y la desinfección de todas las superficies y los equipos, así como estrictos límites de ocupación.

Para ver fotos de antes y después, conocer más sobre la eliminación de tatuajes o programar una consultar virtual o en persona, visite Removery.com.

Acerca de Removery

Removery, con 35 establecimientos en toda Norteamérica, es el mayor prestador especializado de servicios de eliminación de tatuajes del mundo. La empresa —una sociedad entre Eraser Clinic, Invisible Ink Tattoo Removers, The Finery y Precision Laser— combina décadas de experiencia y experticia colectivas y es singularmente protatuajes con una intensa apreciación del arte y la historia de los tatuajes como vehículos de la autoexpresión. Removery cree firmemente que no hay vergüenza ni estigma —sino, de hecho, profundo poder— en cambiar un tatuaje; sus especialistas en láser comprenden que cada persona tiene una historia y una razón diferentes para eliminar o desvanecer un tatuaje. Colectivamente, los especialistas de láser de Removery han completado más de 200,000 tratamientos de eliminación de tatuajes por láser con seguridad y eficacia.

