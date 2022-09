La JDRF anuncia el lanzamiento del Índice de la Diabetes Tipo 1 (T1DIndex)

Este índice, el primero de su tipo, aumentará la concienciación sobre la carga que representa la diabetes tipo 1 y las necesidades insatisfechas de las personas que viven con esta enfermedad en todo el mundo.

NUEVA YORK, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- JDRF, la principal organización mundial de investigación y defensa de la diabetes tipo 1, anuncia el lanzamiento del Índice de la Diabetes Tipo 1 (T1DIndex). Esta es la primera herramienta de simulación de datos de su tipo y mide y mapea el impacto humano y de salud pública de la crisis de la diabetes tipo 1 en todos los países del mundo. Los datos y la información del T1DIndex pueden ayudar a cambiar la vida de las personas que viven con diabetes tipo 1 mediante la identificación de intervenciones alcanzables en base a cada país individual, incluyendo el diagnóstico oportuno, la atención accesible y la financiación de la investigación que podría conducir a la cura.

El T1DIndex y la investigación que lo acompaña han sido publicados en una de las revistas médicas de más larga trayectoria y mayor reputación: The Lancet Diabetes and Endocrinology.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y una de las enfermedades crónicas de más rápido crecimiento que afecta a casi nueve millones de personas en todo el mundo. Algunos factores, como los antecedentes familiares, pueden aumentar el riesgo, pero no es causada por la alimentación o el estilo de vida. La diabetes tipo 1 hace que el páncreas produzca muy poca insulina, o nada, lo que significa que el cuerpo humano no puede convertir los alimentos en energía. Esto puede provocar complicaciones a largo plazo, como daño a los riñones, los ojos, los nervios y el corazón, e incluso la muerte prematura. Actualmente no existe cura para la diabetes tipo 1.

"Como miembro de la comunidad de diabetes, sé que hay muchos no son tan afortunados como yo de tener los recursos necesarios para vivir una vida sana y plena", dijo el doctor Aaron Kowalski, director general de la JDRF. "Por eso estoy tan orgulloso de que se hayan realizado avances significativos para comprender el impacto global de la diabetes tipo 1 a través del T1DIndex. Hacemos un llamamiento a los responsables de la toma de decisiones a nivel gubernamental y de salud pública de todo el mundo para que utilicen la herramienta con el fin de identificar e implementar intervenciones que puedan cambiar la trayectoria de la diabetes tipo 1."

En colaboración con socios y expertos clave de todo el mundo, la JDRF desarrolló el T1DIndex en base a una encuesta a más de 500 endocrinólogos y más de 400 publicaciones de todo el mundo para construir una simulación del estado de la diabetes tipo 1 a nivel mundial y a nivel país.

El Índice pone de relieve la carga humana de la diabetes tipo 1 al destacar a las "personas ausentes", que es el número de personas que seguirían vivas si no hubieran fallecido prematuramente debido a las complicaciones de la diabetes tipo 1, y los "años de salud perdidos", que representa los años perdidos a causa de la mala salud, la discapacidad o la muerte prematura por vivir con diabetes tipo 1.

Las simulaciones del T1DIndex sugieren que en 2022, en todo el mundo hay más de 3,86 millones de "personas ausentes" y un promedio de 32 "años de salud perdidos" por persona a causa de la diabetes tipo 1, si la enfermedad ha sido diagnosticada a los 10 años.

La diabetes tipo 1 supone una profunda carga humana, emocional y económica para quienes viven con diabetes. Y su prevalencia va en aumento. Las simulaciones del T1DIndex han permitido identificar cuatro intervenciones clave que podrían cambiar la trayectoria actual de la diabetes tipo 1 y su impacto en las personas de todo el mundo:

Diagnóstico oportuno : posibilitar una mejor educación y formación de los profesionales médicos para diagnosticar con precisión la diabetes tipo 1. Si la población mundial tuviera acceso a un diagnóstico oportuno a partir de 2023, 668.000 personas más estarían vivas en 2040.

: posibilitar una mejor educación y formación de los profesionales médicos para diagnosticar con precisión la diabetes tipo 1. Si la población mundial tuviera acceso a un diagnóstico oportuno a partir de 2023, 668.000 personas más estarían vivas en 2040. Insulina y tiras reactivas : creación de acceso sin barreras a la insulina y a las tiras reactivas para medir glucosa en sangre. Si la población mundial tuviera acceso a la insulina y a las tiras reactivas a partir de 2023, y al entrenamiento para autogestionar la enfermedad, 1,98 millones de personas más estarían vivas en 2040.

: creación de acceso sin barreras a la insulina y a las tiras reactivas para medir glucosa en sangre. Si la población mundial tuviera acceso a la insulina y a las tiras reactivas a partir de 2023, y al entrenamiento para autogestionar la enfermedad, 1,98 millones de personas más estarían vivas en 2040. Bombas y MCG : garantizar que todos los que viven con diabetes tipo 1 tengan acceso a la tecnología que automatiza la monitorización de la glucosa y la administración de insulina. 673.000 personas más estarían vivas en 2040 si a partir de 2023 todas las personas con diabetes tipo 1 tuvieran acceso a la tecnología disponible.

: garantizar que todos los que viven con diabetes tipo 1 tengan acceso a la tecnología que automatiza la monitorización de la glucosa y la administración de insulina. 673.000 personas más estarían vivas en 2040 si a partir de 2023 todas las personas con diabetes tipo 1 tuvieran acceso a la tecnología disponible. Prevención y cura: abogar por una mayor inversión e investigación en prevención, tratamientos y cura. 890.000 personas más estarían vivas en 2040 si encontramos curas.

Una vez identificadas las intervenciones a nivel mundial y de cada país, el T1DIndex anima a los usuarios a pasar a la acción compartiendo los datos y las conclusiones con sus redes y con los responsables locales de la toma de decisiones y conectándose con otros activistas de la diabetes tipo 1 en sus comunidades.

Además, el T1DIndex arroja luz sobre importantes estadísticas acerca de la carga de la diabetes tipo 1 a nivel mundial, entre ellas:

Desde el año 2000, la prevalencia de la diabetes tipo 1 ha aumentado a un ritmo 4 veces superior al del crecimiento de la población mundial.

Se prevé que el número de personas con diabetes tipo 1 en 2040 será de 17,43 millones.

Se prevé que el número de "personas ausentes" en el año 2040 será de 6,85 millones.

Las simulaciones de datos del T1DIndex son la mejor estimación disponible en la actualidad, con una versión 1.0 con margen de +/- 6 % respecto a datos del mundo real. Se trata de una mejora significativa con respecto a las principales estimaciones existentes, con margen de +/- 35% respecto de los mismos datos. Se trata de un desarrollo conjunto de JDRF, Life for a Child, la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y Adolescente (ISPAD), la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y Beyond Type 1. El T1DIndex también cuenta con el patrocinio fundador de Abbott, con apoyo adicional de Lilly, Vertex Pharmaceuticals y The Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust. En futuras versiones, el T1DIndex se ampliará para incluir el impacto de la diabetes tipo 1 en los costes económicos, la salud mental y la calidad de vida. Los datos también se desglosarán a nivel regional y demográfico.

Puedes obtener más información sobre el T1DIndex aquí.

Acerca de JDRF

La misión de la JDRF es acelerar los avances transformadores para curar, prevenir y tratar la diabetes tipo 1 y sus complicaciones. Para lograr este objetivo, desde su creación la JDRF ha invertido más de 2.500 millones de dólares en financiación de la investigación. Se trata de una organización construida sobre un modelo de base comunitaria con personas que se conectan en sus comunidades locales, colaborando a nivel regional para lograr una mayor eficiencia y un mayor impacto en la recaudación de fondos, y uniéndose en un escenario nacional para puesta en común de recursos, pasión y energía. Colabora con instituciones académicas, responsables de la formulación de políticas y socios corporativos e industriales para desarrollar y ofrecer terapias innovadoras a las personas que viven con diabetes tipo 1. El personal y los voluntarios de la JDRF en los Estados Unidos y en cinco filiales internacionales se dedican a la defensa, la participación de la comunidad y la visión de un mundo sin diabetes tipo 1. Para más información, visite jdrf.org o sígales en Twitter (@JDRF), Facebook (@myjdrf) e Instagram (@jdrfhq).

Sobre la diabetes de tipo 1

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que resulta en que el páncreas produzca muy poca insulina o nada, lo que provoca complicaciones a largo plazo que pueden incluir subidas y bajadas de glucosa en sangre, daño en los riñones, los ojos, los nervios y el corazón, e incluso la muerte si no recibe tratamiento. Es una de las enfermedades crónicas de más rápido crecimiento. Muchos creen que la diabetes tipo 1 sólo se diagnostica en la infancia y al principio de la pubertad, pero el diagnóstico en la edad adulta va en aumento y representa casi el 50% de todos los diagnósticos de diabetes tipo 1. Es una enfermedad de aparición repentina y todavía no se puede hacer nada para prevenirla: no está relacionada con la alimentación o el estilo de vida. Aunque sus causas aún no se conocen en su totalidad, los científicos creen que están implicados tanto factores genéticos como ambientales. Actualmente no existe cura para la diabetes tipo 1.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/146160/jdrf_logo.jpg

SOURCE JDRF