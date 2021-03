La Journée Mondiale du Rein 2021 : Renforcer les connaissances, les compétences et la confiance des patients dans l'autogestion de leur maladie rénale améliore les soins et la qualité de vie

Éduquer, responsabiliser et impliquer les patients.

BRUXELLES, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- 10 % de la population mondiale est touchée par l'insuffisance rénale chronique (IRC) et plus de 2 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement par dialyse ou une transplantation rénale.

Le 11 mars 2021, la Journée mondiale du rein, qui a pour thème "La santé rénale pour tous et partout - bien vivre avec une maladie rénale", vise à accroitre à la fois l'éducation et la sensibilisation à la gestion efficace des symptômes et à la responsabilisation des patients, avec comme objectif ultime d'encourager la participation à la vie.

Lisez le texte complet du communiqué de presse ici : https://www.worldkidneyday.org/resource/wkd-press-release-2021/.

L'approche actuelle, centrée sur la maladie, ne reflète pas pleinement les priorités et les intérêts des patients en ce qui concerne le fait de bien vivre avec une maladie rénale. Des stratégies efficaces peuvent contribuer à minimiser le poids des symptômes liés à l'IRC afin d'améliorer la satisfaction du patient, sa qualité de vie et, en fin de compte, sa vie dans sa globalité.

"Nous voulons souligner qu'avec une identification rapide et un traitement approprié, les patients atteints de maladies rénales peuvent mener une vie saine et épanouie et maintenir leur position et leur activité sociale en accord avec leurs priorités, leurs valeurs et leurs objectifs. Il est de la responsabilité de chacun d'améliorer la perception qu'ont les patients de leur rôle et de leur fournir un environnement propice qui améliore leurs compétences et leur permet de tirer le maximum du système de santé" déclarent conjointement Vivekanand Jha, président de la Société internationale de néphrologie (ISN) et Sui-Fai Lui, Président de Fédération internationale des fondations du rein – Alliance Mondiale du Rein (IFKF-WKA), mènent ensemble la campagne relative à la Journée mondiale du rein (WKD).

La Journée mondiale du rein du 11 mars 2021 permettra à chacun de prendre conscience de ses reins et de mettre en avant les 850 millions de personnes qui vivent avec une maladie rénale dans le monde. L'une des façons dont le public peut participer à la Journée mondiale du rein est de montrer son soutien sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #worldkidneyday.

SOURCE International society of Nephrology Foundation