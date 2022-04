La Junta Directiva de Cadiz Establece Un Nuevo Comité de Equidad, Sostenibilidad y Justicia Ambiental

LOS ÁNGELES, 13 de Abril, 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cadiz Inc. (Nasdaq: CDZI/CDZIP) ("Cadiz" o la "Compañía") tiene el placer de anunciar que la Junta Directiva ha formado un Comité de Equidad, Sostenibilidad y Justicia Ambiental (Comité "ESEJ", por sus siglas en inglés) efectivo inmediatamente. El comité ESEJ se enfocará en elevar la misión de la compañía de dedicarse a proveer suministros, almacenamiento y transporte de agua de manera equitativa, en especial para comunidades desatendidas, y se asegurará que los proyectos, programas y políticas de Cadiz sean sostenibles y apoyen a comunidades que no tienen acceso equitativo de agua y los muchos beneficios que el acceso seguro al agua provee.

El comité ESEJ será presidido por el miembro de la Junta Directiva Carolyn Webb de Macías, e incluirá dos miembros adicionales que no son miembros ejecutivos de la junta directiva, Maria Echaveste y Winston Hickox. El Comité supervisará el desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas, programas y prácticas relacionadas con sostenibilidad, protección ambiental, justicia ambiental, equidad, diversidad, inclusión, y participación comunitaria

El proyecto Cádiz es uno de los proyectos de distribución de agua más grandes de California y la única nueva fuente de agua en la cuenca del Río Colorado. Muchas comunidades desfavorecidas sin acceso a distribución de agua de respaldo, enfrentan dificultades continuas a medida que la sequía severa continúa afectando el Río Colorado y el Delta de San Francisco-San Joaquín. La sequía, combinada con la grave escasez de viviendas en California, se ha convertido en una emergencia de justicia social en muchas comunidades desfavorecidas. Particularmente en áreas rurales, agrícolas y tribales que dependen en gran medida del agua de pozo, en la cual la contaminación del agua subterránea es una epidemia, la limpieza es costosa y la gente tiene menos recursos para pagar costos de vivienda o facturas de servicios públicos más altos.

"El Comité de Equidad inmediatamente se enfocará en encontrar formas en las que Cádiz puede ayudar a garantizar el acceso justo a la agua limpia y accesible en las comunidades de California, particularmente en aquellas comunidades que actualmente no tienen acceso a los recursos necesarios", dijo Susan Kennedy, presidenta ejecutiva de Cádiz.

La Directora Webb de Macías es una líder comunitaria del condado de Los Ángeles con una carrera extensiva en políticas públicas, educación y participación comunitaria. La directora Webb de Macias es actualmente Presidenta de la Junta Directiva de Partnership for Los Angeles Schools, una organización sin fines de lucro que maneja 19 escuelas a través de un Memorándum de entendimiento con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, también es miembro de la junta directiva de the Community Coalition of South Los Ángeles, una comunidad educacional y organización de abogacía. Previamente, la directora Webb de Macías formó parte de la oficina de educación Primaria y Secundaria en el Departamento de Educación de los Estados Unidos designada por el Presidente Barack Obama desde 2010-2012. La directora Webb de Macías ha sido galardonada por su trabajo en la comunidad y fue nombrada Mujer Negra de Logro (Black Woman of Achievement) por la Liga de Defensa y Fondo Educativo del NAACP.

La Directora Webb de Macías comentó acerca de su asignación como Presidenta del Comité ESEJ de Cádiz: "En 2014, California reconoció el agua como un derecho humano, sin embargo comunidades a través de Los Ángeles - una de las áreas metropolitanas más afluentes del mundo - todavía no tienen acceso seguro al agua limpia cuando giran el grifo. Estoy orgullosa de presidir el Comité ESEJ de Cádiz, quien ha hecho un compromiso de empujar soluciones sostenibles a este reto."

La Directora Maria Echaveste, miembro del comité, es una académica con una carrera distinguida por trabajar como líder comunitaria, asesora de políticas públicas, educadora, alta funcionaria de la Casa Blanca y abogada. En estos momentos, ella es Presidenta y Directora Ejecutiva del Opportunity Institute, una organización sin fines de lucro en California que trabaja para incrementar la movilidad económica y social de las comunidades más vulnerables. También es parte de las juntas directivas de Level Playing Field Institute, Mi Familia Vota y UCSF Benioff Children 's Hospitals. La Directora Echeveste ha tenido diversos roles en la Universidad de California Berkeley, incluyendo directora de políticas del Instituto Chief Justice Earl Warren de Leyes y Políticas Públicas en la Escuela de Derecho. Previamente, la Directora Echeveste sirvió como adjunta del Presidente y sub-Jefe de Gabinete para el Presidente Bill Clinton donde se enfocó en cuestiones relacionadas a la inmigración, los derechos civiles, educación, finanzas, México y América Latina, y sirvió como representante de los Estados Unidos en Bolivia para la Secretaria de Estado Hillary Clinton. Director Echaveste también fue la vicepresidenta del Comité de Intercambio Internacional y Consultivo de Inversión (California International Trade and Investment Advisory Committee) del estado de California, nombrada por el Gobernador Jerry Brown.

La Directora Echaveste añadió acerca del nuevo comité ESEJ que la: "Equidad de oportunidad depende en la equidad de acceso a necesidades básicas, incluyendo agua limpia, infraestructura segura y alojamiento adecuado. Las comunidades inmigrantes sufren desproporcionadamente de una escasez de estos recursos básicos cuando una sequía o una crisis sistémica toma lugar. Estoy complacida de tomar parte de los esfuerzos de Cádiz para ser parte de la solución en los retos que el estado tiene en relación a los recursos."

El Director Hickox, el director independiente principal de la compañía y miembro del Comité ESEJ, ha tenido una distinguida carrera enfocada en sustentabilidad ambiental y protección de recursos en las industrias de desarrollo, incluyendo sus servicio como Secretario de la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA por sus siglas en inglés) de 1999-2003 y fue asignado a la Comisión Costal de California de 1997-1999. Durante su tiempo como Secretario de CalEPA el señor Hickox trabajo con el Tesorero del Estado de California en el desarrollo de una estrategia de inversión "verde" para el Sistema de Pensión de los Empleados Públicos de California (CalSTRS por sus siglas en inglés), el cual fue el precursor de las estrategias de inversión ambientales, sociales y gubernamentales ("ESG"). Seguidamente, el Director Hickox fue Manager de Portafolio Senior de CalPers y se enfocó en activos del fondo de pensiones que aceleran el desarrollo de nuevas tecnologías necesarias para responder al cambio climático, mejorar la eficiencia energética de bienes raíces y otros impactos ambientales. El Director Hickox también presidió el Comité de Mercados Ambientales FTSE, sirvió en el Comité de Sistema de Retiro del Condado de Sacramento (SCERS), y Presidió el Comité de Consulta de Mercado, el cual ayudo con la preparación de AB 32 - el esfuerzo extensivo para responder al cambio climático.

El Director Hickox comentó: "Para responder a la crisis climática y asegurar el acceso sostenible a recursos necesarios para todas las comunidades, los sectores privados y públicos deben trabajar mano a mano para ofrecer una variedad de oportunidades para apoyar el cambio. Estoy encantado de ser parte de la dedicación de Cadiz de proveer soluciones sostenibles, innovadoras, y protectoras ambientales de la localidad."

Susan Kennedy, la Presidenta Ejecutiva de la Junta Directiva, añadió: "Cadiz tiene la misión de asegurar que todos los Californianos tengan acceso al recurso esencial del agua, estoy agradecida con Carolyn, Maria y Winston - todos líderes en sus ámbitos - por tomar este rol significativo en la Junta para guiar a la compañía en el esfuerzo importante de identificar todas las acciones que Cádiz puede tomar para asegurarnos de alcanzar los más altos ideales de equidad, justicia y sustabilinidad."

Más información acerca de Cadiz y el Comité ESEJ puede ser encontrada en www.cadizinc.com y www.missionaguacadiz.com, el cual ahora incluirá contenido bilingüe en Ingles y en Español.

Fundada en 1983, Cadiz Inc. es una empresa de recursos naturales que se ubica en Los Ángeles con más de 70 millas cuadradas de terreno que hospeda importantes activos y derechos de agua en el sur de California. Estamos dedicados a buscar proyectos sostenibles a través de la administración responsable de nuestros recursos de tierra y agua. Nuestras propiedades, que están ubicadas en tres sitios en la parte oriental del desdiverierto de Mojave del condado de San Bernardino, ofrecen fuentes abundantes y renovables de agua limpia. Un entorno casi libre de plagas ideal para la agricultura orgánica y un excelente potencial para oportunidades de conservación.

Nuestra misión es dedicar nuestros activos únicos a encontrar soluciones a estos desafíos al ofrecer una combinación de proyectos sostenibles de suministro de agua, almacenamiento de agua y agricultura de manera que respondan a las necesidades de recursos de California. Para más información, por favor visite more www.cadizinc-es.com.

