La juridiction des Bermudes se classe parmi les premières à l'échelle mondiale en termes de conformité technique aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la proliferation

Le ministre des Finances, l'hon. Curtis Dickinson, JP MP, a déclaré : « Le rapport sur les Bermudes publié par le GAFI, l'éminent organe de normalisation international dans ce domaine, a confirmé que les Bermudes figurent parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération. C'est un excellent résultat et un succès majeur pour les Bermudes, qui renforce encore plus la reconnaissance de notre leadership dans ces domaines clés. »

Sur les plus de 100 rapports d'évaluation mutuelle publiés à ce jour par rapport aux normes actuelles par le Groupe d'action financière, la conformité globale des Bermudes aux Exigences de conformité technique est la plus élevée de toutes les juridictions, 39 des 40 recommandations ayant été évaluées comme étant conformes ou largement conformes (28 ayant été évaluées conformes). Par ailleurs, en ce qui concerne le niveau global d'efficacité, les Bermudes se classent parmi les 7 premières juridictions dont les rapports d'évaluation mutuelle ont été publiés. En outre, les Bermudes sont seulement à ce jour la deuxième juridiction à être évaluée comme ayant un haut niveau d'efficacité relativement à ses mécanismes d'évaluation du risque et de coordination nationale. Les Bermudes ont également obtenu des notations d'efficacité substantielle dans un certain nombre de domaines, y compris la coopération internationale, la supervision, la prévention de l'utilisation abusive de sociétés et de fiducies, et la résolution des questions liées au financement de terroristes.

L'évaluation des Bermudes a été effectuée par une équipe d'experts du Groupe d'action financière des Caraïbes et, tout au long du processus, a été soumise à l'examen et à la supervision de personnes et d'entités au sein du réseau mondial du GAFI. L'examen a commencé en mars 2018 avec la première soumission des Bermudes relativement à notre Conformité technique, et le rapport globalement approuvé a été publié en janvier 2020.

Le rapport complet est disponible sur : www.fatf-gafi.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1085099/Minister_Dickinson.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/687395/Government_of_Bermuda_Logo.jpg

Honey Adams

Responsable des communications

Gouvernement des Bermudes | Département des communications

Global House, 1st Floor | 43 Church Street | Hamilton, Bermuda HM 12

Poste : 3370

Direct : +1-441-294-9150 | E : hsadams@gov.bm

Département des communications : +1-441-292-5998

Royaume-Uni et Europe : Simon Brocklebank-Fowler, +44 (0)7717 393 772, simonbf@firehousecomms.com

Related Links

https://www.gov.bm



SOURCE Government of Bermuda