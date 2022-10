La Kandao Meeting S remporte le prix Good Design Award 2022 pour ses qualités de caméra de conférence autonome intelligente

SHENZHEN, Chine, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La Kandao Meeting S est une caméra de vidéoconférence autonome à 180 degrés conçue pour réaliser une réunion hybride satisfaisante pour tout le monde en offrant une vision claire à 180 degrés, un système audio full-duplex, un suivi intelligent de l'IA et un système intégré puissant.

Comme l'ont mentionné les juges, en ce qui a trait à sa fonction de caméra de vidéoconférence, la caméra est appréciée pour sa capacité à changer dynamiquement d'écran en se concentrant correctement sur l'orateur en train de parler grâce à des images claires à 180 degrés et à la reconnaissance d'image faciale de la personne. Comme il s'agit d'un appareil autonome, il n'est pas nécessaire de le connecter à un PC, et la commodité de pouvoir l'utiliser en le posant simplement sur une table est également appréciée. D'autre part, il est également disponible pour être utilisé comme un périphérique informatique trois en un, qui dispose d'un haut-parleur Hi-Fi, de microphones full-duplex et d'une caméra de conférence intelligente.

La Kandao Meeting S est un produit inspiré des clients qui ont demandé un appareil pouvant être placé à l'avant de la table, montrant uniquement tous les participants et donnant aux participants à distance l'impression d'être réellement assis à la table. Ce produit dispose d'un objectif à 195 degrés pour couvrir toute la pièce. Couplé à un algorithme Meeting AI 3.0 amélioré et à la localisation sonore, il permet de cadrer et de suivre les orateurs de manière précise et automatique. Différents modes et le verrouillage de la vue sont également autorisés si vous souhaitez rester concentré sur les choses importantes. Il dispose également d'une fonction de miroir d'écran pour un partage d'écran facile et sans fil, d'un système audio full-duplex pour permettre à chaque participant de participer à la conversation en temps réel et d'un système Android intégré pour l'installation de logiciels de conférence. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un appareil indispensable pour donner une nouvelle dimension à votre espace de travail.

Néanmoins, il existe des scénarios de grande envergure dans lesquels une seule caméra ne suffit pas à offrir une expérience de communication à distance de haute qualité. Kandao va lancer un système de conférence intelligent, baptisé Kandao Meeting Omni. Il offrira une expérience plus attrayante en accédant à plusieurs appareils de conférence Kandao, avec son puissant backend informatique et son logiciel fonctionnant comme un centre de contrôle. Il rassemblera les données de reconnaissance faciale de l'IA et les données audio de localisation vocale provenant de plusieurs appareils de réunion Kandao, et les transformera en un écran de conférence unique après une nouvelle analyse et un assemblage. Grâce à la technologie de l'IA, à la reconnaissance faciale intelligente et à la logique sous-jacente de la déduplication, il permet à un plus grand nombre de participants d'être visibles. Les règles de sélection des portraits sont basées sur la priorité des visages de face et des visages rapprochés, ce qui permet une communication à distance en face à face. En outre, quatre groupes de haut-parleurs Hi-Fi et quatre groupes de huit microphones constituent un système audio d'une clarté exceptionnelle. En un mot, Kandao Meeting Omni, ce produit à venir sera un premier choix incontestable pour les conférences à distance dans les grands espaces.

