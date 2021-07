La KL Deemed-to-be University, en Inde, annonce la tenue de séances d'orientation pour les programmes d'ingénierie et de non-ingénierie pour la session d'admission 2021 ; des bourses d'études d'une valeur de 6 millions USD pour les étudiants internationaux

- Les résultats de KLEEE ont annoncés plus de 40 000 étudiants ayant participé à l'examen d'entrée en ingénierie en ligne de la KL Deemed-to-be University (considérée comme université) en 2021

- Séances d'orientation à partir du 19 juillet pour les programmes d'ingénierie, de gestion, de sciences et de sciences humaines, d'entrée latérale et tous les programmes dans ses deux campus en Inde

- 6 millions de dollars de bourses d'études pour les étudiants internationaux

VADDESWARAM, Inde, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- KL Deemed-to-be University, l'une des principales universités en Inde pour l'obtention d'un diplôme et pour l'enseignement supérieur, a annoncé les résultats du KL Engineering Entrance Exam 2021 (KLEEE-2021) et organisera des séances d'orientation à partir du 19 juillet pour tous les cours de premier et de second cycle de l'université.

Les résultats ont été présentés par le Dr N.Venkatram, vice-chancelier responsable, le Dr K Ramakrishna, responsable du comité des admissions, le Dr J Srinivasa Rao, directeur des admissions et le Dr M Kishore Babu, doyen de la gestion, des sciences humaines et des sciences. Le Dr J. Srinivasa Rao a indiqué que plus de 40 000 étudiants d'Inde et de divers pays se sont présentés aux examens d'entrée pour l'ingénierie et d'autres cours de gestion, de sciences humaines et de sciences, et que l'institution donnera la priorité aux étudiants des pays internationaux.

Afin d'encourager et de cultiver les talents, l'université réputée de KL a annoncé l'attribution de 6 millions de dollars américains de bourses d'études pour les étudiants internationaux. « Afin de créer une plate-forme solide pour les talents à fort potentiel venant d'autres pays, la KL Deemed-to-be University offrira 50 % de bourses d'études pour ses programmes de premier et de deuxième cycle, qui comprennent des filières d'ingénierie et de non-ingénierie », a déclaré le Dr N. Venkatram.

Des bourses d'études sous forme d'exemptions de frais seront accordées aux étudiants qui participent à l'orientation en ligne. Les détails sont disponibles sur https://www.kluniversity.in/IR.

À propos de KL Deemed-to-be University

Fondée en 1980 sous le nom de KL College of Engineering, la KL Deemed-to-be University, en Inde, apporte un héritage académique de 40 ans. Il a été accrédité par le NAAC avec le grade A++ et l'institution de catégorie I par UGC, MHRD (ministère du développement des ressources humaines), du gouvernement indien en 2019. Classée 41e dans le classement NIRF 2020 des meilleures universités de l'Inde, elle est située dans un campus spacieux de 40,5 hectares à Vijayawada et possède un autre campus de classe mondiale à Hyderabad. L'université collabore avec 64 universités étrangères dans 16 pays, ce qui permet aux étudiants d'avoir une expérience internationale grâce à des stages et des programmes d'échange. Les ressources intellectuelles comprennent plus de 1 200 membres du corps enseignant, dont plus de 700 titulaires d'un doctorat. L'université se réjouit également d'avoir placé 20 000 étudiants dans des entreprises réputées jusqu'à présent. Pour plus de détails, veuillez consulter le site https://www.kluniversity.in.

Contact :

Dr. J Srinivasa Rao

Directeur des admissions

+91 9490361111

