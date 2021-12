La Korea Power Exchange a signé un protocole d'entente avec Merlot Lab pour résoudre le problème de la volatilité des énergies renouvelables à l'ère zéro carbone

Au cours de la période de démonstration conjointe jusqu'en août de l'année prochaine, la Korea Power Exchange formulera les normes et lignes directrices de régulation de fréquence Fast DR requises pour le système d'alimentation et vérifiera les résultats de la démonstration. Merlot Lab participera à la démonstration du réglage automatique de l'éclairement de l'éclairage intelligent conformément au fonctionnement de régulation de fréquence en utilisant ses 4 300 lumières connectées installées dans le terminal logistique du complexe Jungbu de CJ Logistics.

L'éclairage intelligent IoT développé par Merlot Lab constitue une avancée majeure dans la technologie de l'éclairage intelligent connecté, car il s'agit d'un réseau maillé sans fil véritablement évolutif qui peut contrôler des milliers de nœuds lumineux à partir d'un seul concentrateur, où chaque groupe d'éclairage peut être contrôlé par incrément de 1 % du niveau d'éclairement, ce qui en fait une solution idéale pour diverses démonstrations de régulation de fréquence.

Malgré leurs grands mérites et leur potentiel, les éclairages intelligents connectés n'ont pas pu être facilement mis en œuvre jusqu'à présent, car ils ont souffert de coûts d'installation élevés et de problèmes de fiabilité. Le système d'éclairage intelligent IoT de Merlot Lab peut être mis en œuvre en remplaçant simplement l'éclairage conventionnel existant par l'éclairage IoT de Merlot Lab. Contrairement à d'autres solutions d'éclairage intelligent concurrentes, aucun câblage supplémentaire et aucune installation de matériel de mise en réseau ne sont nécessaires grâce à la solution de réseau sans fil 100 % fiable et évolutive de Merlot Lab.

Comme la modification progressive du niveau d'éclairement de la lumière de 20 à 30 % par rapport au niveau d'éclairement maximal n'entraîne pas de changement perceptible du niveau d'éclairement pour les yeux humains, ni n'affecte la productivité du travail, l'éclairage intelligent IoT de Merlot Lab permet de réduire automatiquement la charge énergétique en ajustant le niveau d'éclairement lumineux de 20 à 30 % en répondant aux signaux d'événements envoyés par le réseau, ce qui en fait une excellente ressource côté demande pour le contrôle de la fréquence. Le réseau maillé mis en œuvre par Merlot Lab peut apporter un changement révolutionnaire dans l'éclairage intelligent.

Un responsable de la Korea Power Exchange a déclaré : « La quantité d'électricité actuellement utilisée pour l'éclairage représente environ 20 % de la consommation totale d'électricité en Corée. Lorsque le rôle de régulation de la fréquence des systèmes d'éclairage intelligents IoT sera démontré avec succès, il devrait contribuer grandement à résoudre le problème d'instabilité du système électrique dû à l'augmentation de la proportion d'énergie renouvelable ».

À propos de Merlot Lab

Merlot Lab est une entreprise de solutions IoT créée par des experts en communication sans fil et en semi-conducteurs. Elle a développé et commercialisé une technologie de réseau maillé qui connecte plus de 2 000 appareils en un seul hub pour la première fois au monde, et fournit des solutions et des services IoT industriels basés sur cette technologie révolutionnaire. La technologie de Merlot Lab peut stimuler les politiques de décarbonisation et les initiatives ESG, car les éclairages ordinaires sur le site du client peuvent être modernisés pour devenir des ressources flexibles pour le réseau intelligent qui peut soutenir la croissance des énergies renouvelables.

Pour en savoir, plus, rendez-vous sur www.merlotlab.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1706189/Pircutre.jpg

SOURCE Merlot Lab