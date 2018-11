La légendaire joueuse de tennis, Stefanie Graf, de retour à Zhuhai

Le matin du 3 novembre, Graf, accompagnée de la meilleure joueuse de tennis chinoise, Wang Qiang, et de la joueuse belge, Elise Mertens, ont exhibé leur maîtrise du sport dans le cadre d'une performance inhabituelle et inspirée sur le tarmac de la base de recherche et développement et de fabrication d'aviation générale de la société China Aviation Industry General Aircraft (dite la « base »). Au cours de l'événement, Graf et sa partenaire de double Wang Qiang ont remporté le match de mini-tennis 7 à 3. Après le match, Stefanie s'est entretenue avec l'équipe de recherche et développement et de fabrication de l'avion amphibie Kun Long AG600. Bien qu'ils soient établis dans des domaines différents, cet échange interdisciplinaire impliquant le tennis s'est révélé intéressant. Les dirigeants du groupe Huafa, organisateur de l'événement, et la base ont conversé avec l'équipe de recherche et développement et de fabrication. Graf et l'équipe ont également échangé de jolis cadeaux tout en exprimant leur admiration réciproque.