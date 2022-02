La LEGO Foundation lanza un concurso mundial para apoyar el desarrollo de los primeros años

-La LEGO Foundation lanza un concurso mundial de 143 millones de dólares estadounidenses para apoyar el desarrollo de los primeros años

BILLUND, Dinamarca, 17 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- La LEGO Foundation ha anunciado un reto mundial de 143 millones de dólares estadounidenses para financiar soluciones de impacto centradas en la primera infancia, en lo que, según su consejera delegada, Anne-Birgitte Albrectsen, abordará una "emergencia mundial de la primera infancia".

El reto "Construir un mundo de Juego" permitirá a cualquier organización que pueda tener un impacto positivo en los niños más pequeños de todo el mundo, presentar una propuesta. La cantidad, equivalente a 900 millones de coronas danesas, reafirma el compromiso de la LEGO Foundation en el 90º año de la marca LEGO® para garantizar que los niños de todo el mundo tengan la oportunidad de aprender a través del juego, desarrollenhabilidades integrales y alcancen su máximo potencial.

Los donativos se concederán a quienes exploren soluciones innovadoras basadas en evidencia para los mayores problemas de hoy en día, como el acceso a una educación y atención de calidad en la primera infancia, una nutrición adecuada, la erradicación del estrés tóxico y la violencia en los hogares y las comunidades, la protección contra la contaminación y el apoyo al bienestar social y emocional de toda la familia.

"Todos los niños tienen derecho a sentirse seguros y a tener acceso a una educación y una atención sanitaria de calidad. Sin embargo, hasta la fecha, el desarrollo de la primera infancia no sólo no ha sido reconocido, sino que ha recibido muy poco financimiento ", afirmó Thomas Kirk Kristiansen, Presidente del Consejo de Administración de la LEGO Foundation y representante de la cuarta generación de la familia propietaria de LEGO. "Los niños son los constructores del mañana. Si no invertimos en los niños más pequeños de nuestra sociedad, no invertimos en nuestro futuro colectivo."

Anne-Birgitte Albrectsen, consejera delegada de la LEGO Foundation, dijo: "Actualmente nos enfrentamos a la mayor emergencia global de la primera infancia que el mundo haya visto jamás. La calidad de las experiencias en los primeros años de vida de un niño es donde el desarrollo del cerebro se encuentra en su estado más adaptativo y de rápido desarrollo. A través de este concurso, queremos ayudar a abordar urgentemente los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades a nivel mundial, con ideas creativas y sustentables que pongan a los niños en el centro de la toma de decisiones a nivel mundial. El reto es una oportunidad para marcar una diferencia real en la vida de los niños más pequeños."

Todos los participantes deberán completar una solicitud en línea Los posibles candidatos deberán inscribirse antes del 7 de abril del 2022. La fecha límite de postulación es el 17 de mayo del 2022.

El reto está gestionado por Lever for Change, una organización sin ánimo de lucro asociada a la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

Puede encontrar más detalles sobre el Desafío Construir un Mundo de Juego aquí

