La licorne mondiale PingPong Payments célèbre son cinquième anniversaire

LONDRES, 2er juillet 2020 /PRNewswire/ -- La licorne mondiale dans le domaine des paiements PingPong Payments (1,1 milliard USD) célèbre cinq années d'innovation et de réussite, tout en continuant à soutenir les vendeurs à croissance rapide dans le paysage émergent du commerce électronique de détail. En nouant des partenariats solides avec des marques réputées telles que Citibank, J.P. Morgan et Wells Fargo, et en obtenant des licences d'exploitation en Europe, aux États-Unis et en Asie, PingPong a enregistré une croissance considérable, avec plus de 500 employés et des bureaux à travers le monde, notamment au Luxembourg, à Hong Kong, à New York et un bureau qui ouvrira prochainement à Los Angeles.

Le succès de PingPong a été stimulé par le développement rapide de la place de marché numérique mondiale, c'est-à-dire des sites tels qu'Amazon, eBay et Rakuten, que des millions d'entreprises utilisent désormais comme principale voie de commercialisation face à un déclin radical des ventes des magasins physiques, avec un marché qui devrait atteindre la valeur incroyable de 4,5 billions USD d'ici 2021.

Alors que l'économie mondiale récupère de la pandémie de COVID-19 et entre dans une nouvelle normalité, nous allons faire face à une montée phénoménale de l'entrepreneuriat et des connexions numériques point-à-point – avec des sociétés changeant la donne comme Zoom, Amazon et Shopify qui ouvrent la voie et dirigent les tendances sociétales à long terme. Opérer au centre de ces tendances peut créer une demande mondiale de produits ou de services, peu importe ce que fait l'économie dans son ensemble, tout en mettant en danger les concurrents moins agiles.

Rien qu'au Royaume-Uni, plus de 20 000 magasins fermés en raison du coronavirus ne rouvriront plus jamais, mais la valeur du marché européen de l'e-commerce s'élève à 621 milliards EUR et continue d'augmenter. De plus en plus de commerçants à travers le continent se tourneront vers les places de marché en ligne pour maintenir les emplois, les ventes et la rentabilité. Les vendeurs en ligne devront identifier de nouveaux marchés étrangers à forte croissance, et capturer les dépenses redirigées ; pour maintenir les bénéfices à long terme, faire équipe avec un prestataire de paiements afin de rationaliser les paiements et fournir des opérations locales s'avérera essentiel.

Depuis 2015, PingPong Payments agit en tant que partenaire de croissance multidimensionnel auprès des commerçants en ligne en fournissant des services de traitement des paiements rapides, fiables et à faible coût, y compris les paiements transfrontaliers, les paiements de TVA, les paiements des fournisseurs et bien plus encore. Avec le soutien continu et l'investissement de 122 millions USD (série C) de Fidelity International et la Certification Or (Gold Seal) de China International Capital Corporation (CICC), PingPong a développé une pile innovante de produits uniques sur le marché, aux frais compétitifs et transparents, permettant aux marchands et aux sociétés de commerce électronique de conserver davantage de leurs profits durement acquis.

Robert Chen, cofondateur de PingPong Payments, a déclaré : « PingPong a été enregistrée il y a cinq ans à New York, avec pour mission d'aider les commerçants électroniques mondiaux à améliorer leurs résultats financiers, en battant les taux de change proposés par les banques locales, et les pratiques chronophages qui limitent la productivité des entreprises. Nous sommes entrés sur un marché inconnu et inexploité, pour aider les commerçants souffrant de taux de change élevés et de faibles vitesses de paiement. Aujourd'hui, PingPong Payments a aidé plus de 600 000 commerçants transfrontaliers dans le monde entier et a traité un chiffre d'affaires impressionnant de 25 milliards USD de ventes dans le domaine du commerce électronique.

Nous avons été des pionniers en proposant des frais transparents (plafonnés à un pourcent) et des normes de service local élevées, et nous nous sommes associés à un réseau mondial de partenaires de premier plan, afin d'assurer que la livraison des paiements le jour même soit la nouvelle norme du secteur. Depuis son lancement, PingPong a permis d'économiser 70 % de frais à Amazon et d'autres plateformes de vente, se traduisant par une économie de 2 milliards USD, de 2016 à 2019.

La pandémie mondiale de COVID-19, qui a causé d'énormes dégâts au secteur de la vente au détail, a accéléré la croissance des achats en ligne, bénéficiant considérablement à notre entreprise. Notre mission est d'aider les vendeurs et les commerçants à conserver davantage de leurs bénéfices et à accroître leurs recettes en leur permettant de profiter des opportunités offertes par les marchés étrangers. Alors que les achats en ligne deviennent la nouvelle norme post-pandémie, nous pouvons nous attendre à ce que notre clientèle se développe de manière exponentielle. »

Ning Wang, co-fondateur et Chief Business Officer de PingPong Payments, a déclaré :« En 2015, nous avons téléchargé la première ligne de données sur notre serveur pour commencer à redéfinir l'e-commerce et les paiements transfrontaliers. En six mois, nous avons montré l'exemple en mettant en place un service à la clientèle et des équipes de vente à l'échelle locale pour soutenir les commerçants transfrontaliers dans le monde entier. Bien que nous soyons un fournisseur mondial, nous avons une compréhension localisée des besoins des vendeurs sur le marché européen, et nous comprenons le défi et la complexité liés à l'expansion et la vente à l'étranger sur Amazon. Nous avons décidé de supprimer ces tracas pour les commerçants, les laissant libres de se concentrer sur l'optimisation de leur croissance.

Aujourd'hui, nous sommes la plus grande société de paiement tierce sur Amazon, soutenant au total 14 de ses sites dans le monde entier. Bien que nous soyons un jeune acteur sur le marché, nous avons maintenu la rentabilité dès la première année tout en conservant une croissance à trois chiffres et nous prenons de plus en plus d'ampleur. Et ce n'est que le début : il y a environ https://www.pymnts.com/amazon-commerce/2018/amazon-vendors-international-payments/1 billion USD de transactions commerciales transfrontalières que nous pouvons aider à faciliter. »

À propos de PingPong Payments

PingPong Payments a été fondée en 2015 avec pour mission d'aider les commerçants électroniques mondiaux à maintenir davantage de profits, en surpassant l'offre des banques traditionnelles en matière de taux. Aujourd'hui, la société sert plus de 600 000 vendeurs en ligne dans le monde entier, a traité plus de 10 milliards USD de paiements transfrontaliers pour les commerçants électroniques à ce jour, et transfère plus de 100 millions USD par jour pour des commerçants électroniques internationaux. Les commerçants internationaux du monde entier font confiance à PingPong Payments pour les aider à économiser sur les paiements transfrontaliers, de TVA et de fournisseurs, et plus encore.

SOURCE PingPong Payments